La durée de vie de Lords of the Fallen vient d'être révélée. Le titre s'annonce bien différent d'Elden Ring, ce qui pourrait décevoir certains fans de Souls-like.

Lords of the Fallen semble avoir les qualités pour se placer parmi les meilleurs Souls-like du marché. Le titre sorti en 2014 n'avait pas été un grand succès, mais ce reboot dirigé par le studio Hexworks (filiale de CI Games) promet énormément. Les différentes bandes-annonces du jeu ont mis l'eau à la bouche à de nombreux fans du genre, qui attendent désormais une aventure mémorable. La durée de vie de Lords of the Fallen, qui vient juste d'être révélée, pourrait quand même faire quelques déçus.

Quelle durée de vie pour Lords of the Fallen ?

Si Elden Ring a marqué les joueurs, c'est aussi grâce à sa durée de vie gargantuesque. Même si le titre comptait finalement peu de boss obligatoires, ses immenses zones annexes et leur pléthore d'adversaires coriaces pouvaient étendre notre épopée sur 80 heures ou plus. Même si le jeu ne cherche pas directement à rivaliser avec le jeu de FromSoftware, il faudra quand même un petit moment pour le terminer.

Dans une interview accordée au média MP1st, Saul Gascon, le producteur exécutif du studio Hexworks, a révélé qu'un nouveau joueur devrait mettre environ 30 heures à terminer l'aventure. « Il y a différentes fins. Vous avez trois fins différentes en fonction des factions que vous aidez, c'est donc l'une des valeurs de rejouabilité ». Le directeur créatif Cezar Virtosu explique qu'il faut approximativement une heure et demie pour terminer le tuto de la première zone et s'adapter aux mécaniques de Lords of the Fallen.

De belles promesses concernant le new game+

Une durée de vie de 30 heures, c'est correct sans être exceptionnel pour un Souls-like. Mais cela ne fait pas tout dans un jeu du genre et les fans le savent bien. La rejouabilité compte aussi énormément. Ça tombe bien, puisque les développeurs assurent que le New Game+ de Lords of the Fallen va surprendre les joueurs. Saul Gascon ajoute également que lors d'une nouvelle partie, l'aventure ne comptera qu'un seul Vestige ancien.

En effet, dans Lords of the Fallen, les Vestiges sont l'équivalent des feux de camp dans Dark Souls. Il existe des Vestiges permanents (les anciens, donc) et ceux que le joueur devra générer lui-même en utilisant l'objet adéquat. Il faudra donc maîtriser le gameplay et très bien connaître les zones du jeu avant de se lancer dans le NG+, qui s'annonce particulièrement corsé. On imagine aussi que les ennemis seront bien plus forts lorsque nous relancerons une partie après avoir terminé l'aventure une première fois. Rappelons que le titre qui tournera sous Unreal Engine 5 sortira le 13 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.