Lollipop Chainsaw est un petit bonbon signé Suda51 qui a brillé par son action, le gore, les punchlines de Juliet et Nick, mais aussi l'aspect pop. La bande-son a également enfoncé le clou. Autant de qualités qui ont permis d'effacer les quelques défauts du titre. Si vous l'avez raté à sa sortie sur PS3 et Xbox 360, un remaster arrive sur les consoles actuelles et sur PC très prochainement.

Cette fin d'année marque le retour de deux jeux estampillés Suda51 avec Shadow of the Damned Hella Remastered et Lollipop Chainsaw RePOP. Pour ne pas perdre les fans en route, Dragami Games a décidé de se tourner vers un remaster, plutôt qu'un remake, pour faire revivre l'aventure décalée de Juliet et de son petit-ami décapité Nick. « Nous avons changé le game design de RePOP à la lecture de vos retours. Nous sommes passés d'un remake à un remaster » a fait savoir Yoshimi Yasuda, le producteur du jeu, il y a quelque temps.

Lollipop Chainsaw RePOP s'offrira donc un lifting graphique avant toute chose sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. À la base, le soft aurait dû sortir le 25 septembre aux États-Unis et en Europe, puis le 26 septembre 2024 au Japon. Mais il y a une surprise : le remaster sortira plus tôt que prévu, et on a même une nouvelle date. Attendez-vous à voir débarquer Lollipop Chainsaw RePOP à partir du 12 septembre 2024 en Amérique et dans les pays européens. Le lancement japonais ne bouge pas en revanche.

En plus de graphismes affinés, il y aura un mode de jeu contenant moins de violence. « Lollipop Chainsaw RePOP permet aux joueurs de sélectionner le mode Original. C'est celui basé sur la version originale du jeu. Mais il y a aussi le mode RePOP qui est moins violent et qui utilise des effets de dégâts en pop-art » a t-on apprend dans le premier trailer du titre.

Source : Yoshimi Yasuda sur X.