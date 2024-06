Fermement attendu par les fans de la première heure depuis son annonce, le grand retour de Lollipop Chainsaw ne devrait plus tarder. Le jeu est attendu le 25 septembre prochain sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Switch et s’est enfin présenté en vidéo. Si les amoureux de ce jeu déjanté en attendaient énormément, c’est parce qu’on leur a vendu du rêve. Mais là, c’est la douche froide, glaciale même.

Lollipop Chainsaw RePOP se montre...

À quelques mois de sa sortie, celui que l’on nomme désormais Lollipop Chainsaw RePOP s’est dévoilé avec une première bande-annonce de gameplay et ça fait mal.

De base, le jeu est sorti en 2012. Chapeauté le stduio Grasshopper et par le déjanté Suda51, aidé par le réalisateur James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie), le jeu propose une aventure décapante et hilarante. On y incarne Juliet, pom-pom girl ultra sexy et sexualisée au possible, qui, accessoirement, fait aussi partie d’une famille de tueurs de zombies. Alors, quand les grands seigneurs zombies décident d’envahir sa ville, elle s’arme de sa tronçonneuse et va faire le ménage.

À l’époque, ce qui fait mouche, c’est non seulement son héroïne délurée, mais aussi le fun ambiant qui se dégage du jeu partout et tout le temps. Plutôt cinématographique, proche du comics, Lollipop Chainsaw rencontre un petit succès auprès des joueurs. Suffisamment en tout cas pour qu'une partie des créateurs d’origine nous annoncent l’arrivée d’un remake. Un remake qui sera finalement un remaster.

... et c'est déjà une énorme déception pour les fans

Déjà qu’à l’époque le jeu n’était pas une perle technique, que ce soit en termes de graphisme ou d’animation, mais la bande-annonce de gameplay nous révèle que rien n’a bougé. C’est plus net, soit, mais on constate d’ores et déjà que la modélisation est vieillotte et que les textures ne sont pas au niveau du tout.

Un bain glacé que les joueurs se sont pris en pleine face et commencent déjà à critiquer. Si la nostalgie et le plaisir coupable de retrouver ce jeu si atypique sont bien là, la réalité est que ça fait franchement mal rien qu’en vidéo. Alors manette en main, on transpire déjà… à voir ! Ne vendons pas les pompons de la Pom-Pom avant d’avoir essayé le jeu ! Rendez-vous en septembre pour en avoir le cœur net.