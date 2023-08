On n'y croyait plus, et pourtant, le jeu d'horreur Little Nightmares est bel et bien de retour. Tarsier Studios avait affirmé que la franchise n'allait pas revenir de sitôt, mais c'était sans compter l'arrivée d'un autre studio pour reprendre le flambeau. Cette fois, c'est Supermassive Games, connu pour Until Dawn et l'anthologie Dark Pictures, qui va s'occuper de ce troisième opus.

Little Nightmares à deux, c'est mieux

Une fois encore, nous sommes plongé dans un univers sombre et torturé qui n'aura aucune pitié pour nos petits protagonistes. Pour cette suite, changement de décor, nous ne sommes plus sur un bateau, mais au cœur d'une ville désertique habitée par des créatures cauchemardesques. A l'instar de Little Nightmares 2, nos péripéties se feront aux côtés d'un autre personnage. Cependant, il y a une petite différence à noter. Avant, le joueur n'avait pas le choix, il devait jouer Mono et non pas Six. En bref, on ne pouvait jouer au deuxième jeu de la série en coopération. La formule a changé, pour le plus grand bonheur des fans.

Eh oui, Little Nightmares 3 pourra bien se faire à deux joueurs. Cela ouvre un champ de possibilités inattendu pour la série qui, jusqu'ici, proposait uniquement une aventure solo. Une telle proposition permettra, par exemple, de complexifier les puzzles, de les varier et de surprendre les vétérans de la franchise. Les courses poursuites seront sans aucun doute plus effrénées, car il faudra cette fois dépendre de son partenaire pour survivre. Il y aura même potentiellement une meilleure rejouabilité. Quant à la date de sortie, pour le moment, elle est fixée en 2024 sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, and PC. Nous n'avons pas d'indications supplémentaires à l'heure actuelle.