À l'instar du film et sa première version de Sonic à faire vomir n'importe quel fan du hérisson, une refonte totale de la direction artistique de Sonic Frontiers serait également la bienvenue, voir indispensable à vrai dire. Mais à l'heure actuelle, à ses risques et périls, SEGA ne semble pas vouloir écouter le bon sens de l'Histoire. Alors qu'il suffit simplement de regarder ce comparatif ci-dessous pour comprendre qu'il y a un gros problème sur l'identité visuelle de ce jeu que l'on pourrait croire en pré-alpha (et pas que visuellement). Alors SEGA, allez-vous écouter le peuple en effectuant une vraie remise en question, ou bien allez-vous continuer à faire la sourde oreille ?

Allez, en attendant un miracle et un report du jeu, séchons nos larmes avec cette remasterisation quelque peu.. cartoonesque,

Via

DÉCOUVREZ TOUTES NOS IMAGES DU JOUR ICI

Rendez-vous demain pour une nouvelle image !