À la question, est-il possible de porter le concept de Portal sur un hardware de deux générations précédent sa sortie originelle sur PS3, Xbox 360 et PC ? Eh bien la réponse est oui, grâce au travail de James Lambert qui n'a pas simplement développé le jeu pour un émulateur, mais bien pour la vraie console de Nintendo sortie en 1996, soit 11 ans plus tôt. Admirez l'exploit !

