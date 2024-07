Le nouveau jeu du studio de Like a Dragon, Ryu Ga Gotoku, sera bientôt présenté aux fans. Et d'après les développeurs, il faut s'attendre à être surpris.

Like a Dragon Infinite Wealth a permis à Ryu Ga Gotoku de réaliser le meilleur lancement de la série Yakuza. En une semaine, SEGA a écoulé plus d'1 million d'exemplaires. Un tour de force puisqu'il s'agit à la base d'une licence de niche, qui ne s'adresse pas à tout le monde, et il y a une raison à cela. Jusqu'à l'épisode précédent, la série n'était pas sous-titrée en français par exemple. L'éditeur japonais a donc revu sa stratégie et a récolté les fruits de ce changement. Désormais, tous les jeux auront plusieurs langues pour les sous-titres.

Une annonce d'un jeu Like a Dragon ou Judgment 3 ?

Avec Yakuza Like a Dragon, Ryu Ga Gotoku est passé d'un beat'em'all / GTA-like à un J-RPG. Un tournant inattendu pour un pari très risqué, mais qui s'est soldé par une réussite dès le premier essai. Dorénavant, les développeurs veulent continuer dans cette direction, avec des jeux purement action et des J-RPG. C'était en tout cas ce qui était prévu, mais il y a peut-être eu un changement de dernière minute. Lors de l'Anime Expo 2024, les équipes ont teasé leur prochain jeu et il pourrait être encore différent. « Nous ne pouvons pas vous dire de quel type de jeu il s’agit... mais vous serez surpris ».

Durant un nouveau livestream, Ryu Ga Gotoku a fait une autre révélation. Leur futur titre sera dévoilé au Tokyo Game Show 2024 qui aura lieu du 26 au 29 septembre 2024. Faut-il s'attendre à un jeu Like a Dragon inédit, qui essaierait encore d'innover ? C'est l'une des deux possibilités. L'autre théorie, c'est que le studio serait prêt à donner une suite à Lost Judgment et Judgment. Une licence lancée en 2019 et qui applique la « vieille » recette très action de Yakuza, avec avec une dimension enquêteur, du parkour etc.

Crédits : SEGA / Steam.