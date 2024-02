A l'instar de 2023, on se sent toujours un peu bizarre en criant haut et fort : 2024 est une belle année pour le jeu vidéo. Mais est-ce vraiment la vérité ? Si on parle en termes de sorties, alors pourquoi pas. Par contre, si on observe de plus près l'état de l'industrie, c'est une tout autre histoire. Il suffit de regarder les licenciements qui ont eu lieu chez PlayStation pour s'en rendre compte. Malheureusement, la valse des départs n'est pas prête de s'arrêter. Cette fois, c'est un studio à qui on doit certains jeux Life is Strange qui est visé.

C'est au tour de Deck Nine Games (Life is Strange True Colors) d'y passer

Si le nom de Deck Nine Games ne vous dit rien, ce n'est sûrement pas le cas de ses créations. Elles sont bien connues du grand public. On lui doit notamment Life is Strange : Before the Storm et le dernier opus en date, True Colors. D'ailleurs, c'est maintenant lui qui s'occupe de la licence. On n'a donc pas affaire à n'importe qui. Comme on l'a rapidement expliqué, il n'a pas été épargné par cette année marquée par de nombreux licenciements. Il l'a confirmé sur X (anciennement Twitter), dans un message expliquant que cette décision ne fut pas prise à la légère, appelant même d'autres firmes à recruter celles et ceux qui sont mis à la porte.

Le studio déclare donc qu'il a dû se séparer de 20% de ses effectifs, ce qui est vraiment conséquent. Visiblement, les conditions actuelles du marché sont les raisons derrière ce choix difficile. En l'état, on ne sait pas ce que ça signifie pour l'avenir de la société, ou ses futurs projets (en rapport ou non avec Life is Strange). Pour le moment, on va simplement se contenter de souhaiter bon courage aux employés remerciés. L'industrie du jeu vidéo traverse une période particulièrement compliquée, et être renvoyé dans ce contexte, on ne peut imaginer à quel point ça doit être angoissant.