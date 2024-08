Life is Strange 4 donne des nouvelles avec une toute nouvelle vidéo permettant d’en savoir plus sur l’ambiance que les joueurs auront l’opportunité de découvrir.

La célèbre série Life is Strange continue de captiver avec son nouvel opus intitulé Life is Strange 4 : Double Exposure, qui promet une nouvelle aventure aussi fascinante qu'intrigante. Ce nouveau chapitre emmène les joueurs dans un cadre totalement inédit, celui de l'Université de Caledon, une institution prestigieuse au cœur du Vermont, aux États-Unis. Avec un mélange d'arts et de sciences, ce lieu devient le théâtre d'une intrigue complexe où mystère et émotion se mêlent. Le tout nouveau trailer permet d'en savoir un peu plus sur le cadre du jeu

Un campus pas comme les autres pour Life is Strange 4

Life is Strange 4 : Double Exposure se déroule à l'Université de Caledon, un établissement réputé pour son excellence académique et ses installations à couper le souffle. Un décor magnifique et immersif qui offre une ambiance unique et pour les joueurs. Un trailer sur l'université, récemment diffusé, montre les lieux les plus intéressants du campus, présentant un environnement d'apprentissage idéal. Cependant, ce cadre idyllique pourrait bien cacher des secrets plus sombres, comme le découvriront bientôt les joueurs.

Au cœur de cette nouvelle aventure se trouve Max Caulfield, une photographe talentueuse qui a déjà vécu des événements extraordinaires. Désormais résidente à l'Université de Caledon, Max se retrouve impliquée dans un drame inquiétant lorsque son amie Safi est retrouvée morte dans la neige. Déterminée à empêcher ce crime, Max décide d'utiliser son pouvoir de remonter le temps, une capacité qu'elle n'a pas utilisée depuis des années. Mais les conséquences de ses actions vont bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé...

Life is Strange 4 : Double Exposure marque le retour de la série à ses racines en mettant en avant le pouvoir de Max, celui de manipuler le temps. Cette capacité spéciale permet non seulement d'explorer différentes possibilités narratives, mais aussi de résoudre des énigmes et de surmonter des défis qui testent l'ingéniosité des joueurs. Avec des décisions qui devraient impacter profondément le cours de l'histoire.

Le jeu est prévu pour le 29 octobre sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC

Source : Life is Strange