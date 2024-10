Life is Strange 4 sera disponible le 29 octobre 2024. Mais les deux premiers chapitres sont déjà disponibles en accès anticipé et un élément ne plaît pas du tout à certains fans de la première heure.

Life is Strange 4 est particulièrement attendu des fans. Juste avant lui, True Colors avait séduit une bonne partie du public. Cependant, le prochain épisode a un enjeu bien spécifique. De fait, ce nouveau jeu, sous-titré “Double Exposure”, fait revenir sur le devant de la scène l'héroïne du tout premier opus de 2015. Ce faisant, il ne doit pas se louper dans le traitement des événements passés s'il ne veut pas se mettre à dos sa communauté. Or, un choix fait déjà réagir beaucoup de joueuses et joueurs.

Le souvenir d'Arcadia Bay dans Life is Strange 4

C'est un pari toujours risqué de se réapproprié un personnage des années plus tard. Mais, Deck Nine l'avait déjà fait en 2018 sur la licence Life is Strange, avec le préquel Before the Storm. Celui-ci se concentrait sur l'histoire de Chloe Price avant les événements du tout premier jeu. Ainsi, le studio a pu explorer un personnage initialement écrit par Don't Nod et explorer plus en profondeur sa personnalité.

Le studio réitère donc l'opération cette année avec Life is Strange 4. Cette fois, il propose sa propre version de Max Caulfield. L'héroïne du premier opus, et amie d'enfance de Chloe, a dû quitter sa ville natale d'Arcadia Bay une nouvelle fois après les tragiques événements du jeu. Cependant, si vous y avez joué, vous vous souvenez que la fin vous propose un dilemme, deux choix radicalement opposés. Et si ce choix est pris en compte dans le nouveau LiS, certains internautes sont mécontents de la façon dont c'est traité.

Un choix difficile à avaler, même pour Max Caulfield

Life is Strange 4 se veut dans la continuité du jeu de 2015. Par conséquent, il pose tout de suite la question : quel a été votre choix à la fin du premier jeu ? Ce faisant, c'est à vous de décider quel était la nature de la relation entre Max et Chloe au terme du premier LiS, ainsi que le sort de cette dernière. Or, si vous optez pour une relation amoureuse, il faut vous faire une raison : la rupture est nette dans ce nouvel opus. Et ça ne passe visiblement pas auprès de certains joueurs.

Vous n'êtes pas le bon choix pour développer Life is Strange. En gros, pas de Chloé dans le jeu, juste une lettre de rupture. Si je pouvais annuler ma précommande, je le ferais. C'est mort en ce qui me concerne.

Mon moment préféré a été l'annulation de la précommande, parce que Deck Nine Games a ruiné une relation durement gagnée qui était sacrément importante pour le premier jeu...

« Mes pouvoirs pourraient ne pas durer, Chloé. » « C'est pas grave. Nous, nous durerons. Pour toujours. » Je n'arrive pas à croire que vous les ayez séparés, pour quelle raison ?? Heureusement que je n'ai pas précommandé un jeu qui ne respecte pas sa source.

Une partie des fans est donc en colère contre Deck Nine, au point d'annuler des précommandes. Visiblement, même si Deck Nine respecte la double fin du premier jeu, certains jugent que Max et Chloe n'auraient jamais pu se séparer après ce qu'elles ont vécu ensemble. Pourtant, ce serait oublier que dès ce premier opus, les réalités alternatives sont canonisées dans le lore. C'est d'ailleurs ce qu'aborde les comics officiels ainsi que ce Life is Strange 4. Il existe donc plusieurs versions de Max et Chloe. Seulement, le studio a dû faire un choix, celui qu'il pensait certainement être le meilleur pour un nouveau jeu.

À ce titre, dans la réalité de la Max que nous incarnons dans Life is Strange 4, la relation n'a donc pas duré. C'est d'ailleurs une occasion d'explorer le traumatisme et la tentative de reconstruction de l'héroïne. De même, cela donne l'occasion d'observer la situation d'Arcadia Bay et de ses ressortissants à distance, via les réseaux sociaux, comme l'ont expliqué les développeurs. Les joueuses et les joueurs ayant commandé l'édition ultime ont déjà pu le constater en parcourant les deux premiers chapitres, disponibles en early access avant la sortie complète, le 29 octobre prochain.

Comme montré dans les trailers, Max n'oublie pas Chloe dans Life is Strange: Double Exposure. © AUR pour Gameblog