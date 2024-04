L'année 2024 continue d'être un bon cru pour les sorties jeux vidéo. Le calendrier est chargé, et on y trouve plusieurs titres à ne pas manquer, qui plus est aux genres très variés.

Après une année 2023 proprement folle côté jeux vidéo, ce premier quart de l'année 2024 ne démérite pas non plus. Les joueuses et joueurs ont déjà été gâtés avec notamment Like a Dragon: Infinite Wealth, Prince of Persia: The Lost Crown, Palworld et Tekken 8 en janvier ; Granblue Fantasy: Relink, Helldivers 2 et FF7 Rebirth en février, et enfin The Thaumaturge, Dragon's Dogma 2 et Rise of the Ronin en mars. Place maintenant à avril, avec encore de belles sorties à venir ! Voyons tout cela en détail.

Les principales sorties jeux vidéo d'avril 2024

Au sein d'un calendrier vidéoludique bien chargé qui se profile ce mois-ci, il convient de retenir quelques perles. Du côté des titres à gros budgets, notre préférence va à Sand Land, malgré lui un bel hommage posthume au légendaire Akira Toriyama, sur PC et PS5/Xbox Series. Vient ensuite Stellar Blade, une exclusivité PS5 qui devrait plaire aux fans des jeux Platinum. Pour terminer, le retour du roi Top Spin 2K25 devrait ravir les fans de tennis sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. S'agissant des jeux au budget plus modeste, Tales of Kenzera: ZAU a particulièrement retenu notre attention. Enfin, deux jeux très attendus sortiront ce mois-ci en early access : le titre le plus wishlisté sur Steam Manor Lords et le prochain Moon Studios (Ori), No Rest for the Wicked. Un beau programme que nous réserve avril ! Et vous, quelles sont vos plus grandes attentes vidéoludiques du mois ?

Liste des sorties vidéoludiques à surveiller pour le mois d'avril 2024

Jeux Date de sortie Plateformes Deceit 2 2 avril PS5, Xbox Series X/S Freedom Planet 2 4 avril PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Spirit City: Lofi Sessions 8 avril PC Botany Manor 9 avril PC Children of the Sun 9 avril PC Gigantic: Rampage Edition 9 avril PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S House Flipper 2 10 avril PS5, Xbox Series X/S Space Prison (Early Access) 10 avril PC Dave the Diver 16 avril PS4, PS5 Grounded 16 avril PS4, PS5, Switch Planet of Lana 16 avril PS4, PS5, Switch Harold Halibut 16 avril Xbox Series X/S Final Fantasy 16: The Rising Tide DLC 18 avril PS5 No Rest For The Wicked (Early Access) 18 avril PC Sker Ritual 18 avril PC, PS5, Xbox Series X/S Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 23 avril PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Tales of Kenzera: Zau 23 avril PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: la Colère des Mutants 23 avril PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Oddsparks (Early Access) 24 avril PC Megaton Musashi: Wired 25 avril PC, PS4, PS5, Switch SaGa: Emerald Beyond 25 avril PC, PS4, PS5, Switch Another Crab's Treasure 25 avril PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Sand Land 26 avril PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Stellar Blade 26 avril PS5 Manor Lords (Early Access) 26 avril PC TopSpin 2K25 26 avril PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Echoes of the Plum Grove 29 avril PC Braid: Anniversary Edition 30 avril PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Sea of Thieves 30 avril PS5

Sorties jeux vidéo de 2024

Une belle adaptation vidéoludique pour rendre hommage à Akira Toriyama ? © Bandai Namco

Présentation des plus gros jeux à venir en avril 2024

La liste ci-dessus est déjà massive, et il ne s'agit encore que la partie visible d'un énorme iceberg ! De nombreux petits jeux devraient sortir chaque jour, notamment sur Steam. Tout en haut de ce vaste édifice, nos regards sont toutefois attirés par quelques titres spécifiques. Il convient donc de s'y attarder davantage.

No Rest for the Wicked : le nouveau « hack'n Souls » des créateurs d'Ori

18 avril - PC (Early Access)

Les hostilités vidéoludiques commencent vraiment dans la seconde moitié du mois d'avril. C'est No Rest for the Wicked, le nouveau jeu de Moon Studios (Ori), qui ouvre le bal avec une sortie en early access sur PC. À des années-lumière de leur iconique et magnifique licence précédente, nous quittons le metroidvania pour un mélange entre hack'n slash et Souls-like. La progression et les combats se feront en effet dans un style proche de Diablo. Mais la difficulté et des ennemis monstrueux tirent quant à eux leur inspiration du côté de FromSoftware. Un cocktail explosif qu'on a hâte d'essayer dans cette première ébauche à la plastique aussi belle que dérangeante.

Tales of Kenzera ZAU : un metroidvania enchanteur et engagé

23 avril - PC, PS5, Xbox Series et Switch

Après Prince of Persia: The Lost Crown, les fans de metroidvania devraient surveiller de près Tales of Kenzera ZAU. Développé par Surgent Studios, le titre est chapeauté par Abubakar Salim, la voix de Bayek dans Assassin's Creed Origins. Outre son histoire émouvante, le jeu semble briller par un gameplay convaincant et une superbe direction artistique. Un autre beau voyage qu'Ori (pour rester sur le thème du jeu précédent) n'aurait pas renié, tant les atomes crochus entre les deux jeux sont bien présents.

Sand Land : une solide adaptation du manga d'Akira Toriyama ?

26 avril - PC, PS4, PS5, Xbox Series

Akira Toriyama ne nous a pas seulement béni avec Dragon Ball. Blue Dragon, Dragon Quest ou encore Sand Land, qui nous intéresse ici, portent tous sa patte si unique. Nous surveillons donc l'adaptation de ce dernier au tournant. Nos premiers pas dans le désert nous ont en tout cas séduits par un côté visuel très respectueux de l'œuvre originale. Les balades en véhicules personnalisables semblent également bien amenées. Reste à voir si le reste du jeu suivra, notamment concernant l'histoire et une mise en scène plus nerveuse des combats. Verdict à la fin du mois !

Stellar Blade : l'exclu PS5 à califourchon entre Bayonetta et les Souls

26 avril - PS5

Difficile de passer après le mastodonte FF7 Rebirth, mais Stellar Blade se veut en tout cas la prochaine grosse exclusivité de la PS5. Le titre est développé par le studio coréen Shift Up, et nous sentons bien la patte du Pays du Matin Frais dans le design d'EVE, le personnage que nous incarnerons. Avec son univers futuriste faisant des clins d'œil à NieR: Automata et son gameplay mélangeant à s'y méprendre Bayonetta et les Souls, ce titre nous intrigue grandement. Nous verrons à l'occasion de notre test si nos premières très bonnes impressions se confirment.

Manor Lords : le jeu de stratégie qui va mettre tout le monde d'accord ?

26 avril - PC (Early Access)

Décidément, le 26 avril va être très chargé en sorties incontournables. Parmi celles-ci, le lancement de Manor Lords en early access sur Steam. Développé par Slavic Magic et édité par Hooded Horse, il figure parmi les jeux les plus wishlistés de la plateforme de Valve. Au vu de ce qu'il propose pour les férus de jeux de stratégie, on comprend vite pourquoi. Le titre semble en effet être le rêve mouillé de tout gestionnaire en herbe qui aurait voulu vivre au Moyen-Âge. Construction très poussée de villages et châteaux, gestion minutieuse des habitants et ressources, batailles dignes des plus grands Total War, Manor Lords semble avoir tout, et plus encore ! Reste à voir à quel point sa version en accès anticipé sera complète, pour déjà nous régaler des dizaines d'heures durant en attendant la sortie en 1.0.

Top Spin 2K25 : le retour du roi de la raquette vidéoludique

26 avril - PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

On termine le grand chelem des sorties du 26 avril par (ça ne s'invente pas) Top Spin 2K25. 13 ans après avoir quitté le terrain avec l'excellent Top Spin 4, la plus grande simulation vidéoludique de tennis fait un retour extrêmement remarqué, qui plus est en cross-gen. Nous avons déjà été conquis par nos premiers coups de raquette, et nous n'avons qu'une hâte : confirmer l'Ace à la sortie du jeu fin avril. La compétition ce jour-là s'annonce en tout cas très rude pour savoir quel jeu aura les plus grandes faveurs du public ! La balle est dans le camp de chacun !