Les Sims sont à nouveau victimes d’un tout nouveau leak. Décidément, cela s’enchaîne ! Et cette fois, cela concerne ce que tout le monde attend avec impatience. On vous dit tout.

C’est désormais presque officiel : Les Sims 1 et Les Sims 2 vont faire leur grand retour sur PC dans des versions rééditées. Ces informations ont été révélées grâce à des leaks récents. Mais la grande nouveauté cette fois-ci, c’est qu’un énième leaker vient confirmer la date de sortie. Que sait-on exactement ?

Un autre leak Les Sims qui valide les rumeurs précédentes

Ces dernières semaines, plusieurs leaks avaient déjà évoqué le retour de Les Sims 1 et 2 dans des versions modernisées. Ces rééditions, conçues pour être compatibles avec Windows 10 et 11, incluront tous les packs d’extension d’origine, offrant ainsi une expérience complète aux joueurs. Parfait pour attendre Les Sims 5.

Ce nouveau leak, centré sur la date de sortie, renforce encore la crédibilité des informations précédentes. Selon les données partagées par le leaker, ces rééditions seront disponibles à partir de 17h00, heure française le 31 janvier 2025. Avec le premier jeu, les joueurs pourront revivre les débuts de cette franchise culte. Le titre proposera une plongée nostalgique dans un gameplay ouvert, où l’on peut créer, gérer et contrôler la vie des Sims dans des quartiers entiers. La suite va encore plus loin en proposant un système générationnel, permettant de suivre la vie des Sims à travers plusieurs étapes de leur existence. Chaque décision peut influencer leur avenir et celui de leurs descendants.

Les deux premiers jeux de retour avec leurs packs d'extension

Comme l’avait déjà mentionné le premier leak, les packs d’extension Les Sims 1 et 2 (un sacré lot de contenu) devraient être inclus avec ces rééditions. Cela représente une liste plutôt impressionnante, jugez plutôt :

Packs d'extensions Les Sims 1

Ça vous change la vie

Surprise-partie

Et plus si affinités...

En vacances

Entre chiens et chats

Superstar

Abracadabra

Packs d'extensions Les Sims 2

Extensions Académie Nuits de folie La Bonne Affaire Animaux et Cie Au fil des saisons Bon Voyage Quartier Libre La vie en appartement

Kits Fun en famille Glamour Joyeux Noël Jour de fête H&M Fashion Tout pour les ados Cuisine et Salle de Bain Design IKEA Home Design Demeures de rêve



Pour rappel, le 4 février prochain, Les Sims, célébrera son 25e anniversaire. Pour marquer l’événement, Maxis et Electronic Arts ont lancé une série de festivités. Elles ont déjà commencé avec l’arrivée de trois nouveaux DLC : « Kit Boudoir secret », « Repaire de Casanova » et « Gaming cosy ». Ces kits, disponibles dès maintenant, sont proposés au prix de 4,99 euros chacun.

Source : Anadius