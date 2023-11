Actuellement, Les Sims 4 connaît toujours une popularité assez stupéfiante. Il faut dire qu'après 10 ans, Maxis n'a toujours pas abandonné le quatrième opus. Entre les kits, les extensions et les gros DLC, il y a de quoi faire pour les joueurs. De son côté, la communauté continue de faire vivre le jeu en créant de nouvelles histoires et des constructions en tout genre. Et le 5 dans tout ça ? Le studio poursuit le chantier, mais il ne faut pas être pressé. Par contre, nous avons eu du nouveau le concernant. Ça pourrait tout changer pour les fans de la première heure.

Du multijoueur en ligne dans Les Sims 5 ?

Depuis plusieurs années, Les Sims 5, ou Project Rene, est en développement et il a l'air de se poursuivre sans trop de difficultés. Du moins, c'est ce qu'on image, puisque Maxis ne rapporte pas de terribles infos à son sujet. D'ailleurs, Lyndsay Pearson, la figure de proue de la licence, a récemment pris la parole pour parler du jeu, et notamment du multijoueur. Il faut visiblement s'attendre à du nouveau de ce côté, car des mécaniques inédites seront implantées, comme un potentiel mode en ligne. Ce dernier a justement été plus ou moins confirmé lors de l'interview entre Radio Times et Pearson.

Nous voulons clairement introduire le multijoueur. Et non pas le multijoueur dans le sens « sauter dans un monde plein d’étrangers ». Mais plutôt, comment vous et vos amis voulez jouer ensemble ? Et ça pourrait prendre plein d'aspects différents, donc nous explorons les nombreuses possibilités à notre disposition.

Le multijoueur ne serait pas une grande première pour la franchise, mais c'est une autre histoire pour le multi en ligne. Cette fonctionnalité représenterait un tournant pour la licence, même si on ne sait pas la forme que ça prendrait. Les Sims 5 demeure un mystère, mais à chaque fois qu'il refait surface, c'est pour annoncer de belles choses. Par exemple, le désir d’innovation du studio a été répété maintes fois, et visiblement, nous allons sans doute avoir affaire à un type de gameplay inédit. On attend avec impatience d'en savoir plus.

Un jeu gratuit ?

Lors du dernier Behind The Sims, Lyndsay Pearson avait aussi donné des nouvelles du jeu. L'avenir de la franchise a été mentionné, et un élément en particulier a retenu l'attention. Project Rene sera gratuit à sa sortie. Ce n'est pas forcément une énorme surprise, mais ça a le mérite de rassurer. En plus, ça permettra de rejoindre plus facilement ses amis ou d'autres inconnus en ligne pour jouer ensemble. C'est une manière extrêmement efficace de gonfler le nombre de détenteurs du jeu, et de les inciter à faire des activités main dans la main.

En sachant qu'il n'y aura aucun achat dans le jeu de base, aucune mécanique basée sur l'énergie. Quant aux microtransactions, elles n'ont pas été mentionnées. En bref, on a hâte de voir le résultat, d'autant plus qu'il sera peut-être possible de l'essayer avant l'heure. « Nous développons ce jeu différemment en faisant participer tout le monde, ce qui implique beaucoup d'étapes qui peuvent tout inclure : des invitations fermées et des petits tests publics aux options d’accès anticipé à grande échelle », nous avait dit Pearson.