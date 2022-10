C’était une annonce attendue de longue date et elle a enfin eu lieu. EA y était allé de son teasing, un insider avait vendu la mèche à l'avance et c’est désormais officiel. Les Sims 5 a été officialisé avec un premier teaser.

Les Sims 5 aka Project Rene enfin officialisé

EA est enfin prêt à tourner la page. Après huit ans de bons et loyaux services, les Sims 4 est passé en free-to-play pour mieux préparer le terrain de la suite. Évidemment, l’éditeur entend encore grappiller quelques euros ici-et-là en proposant des extensions supplémentaires d’ici la sortie des Sims 5. Et justement, le jeu tant attendu des fans s’est enfin annoncé lors du Behind the Sims Summit. Ce n’est qu’à moitié une surprise puisque Jeff Grubb y était allé de sa déclaration, mais Maxis n’avait pas menti : il y avait bien une surprise à la clé. Le prochain opus, aka project Rene.

Peu de détails ont été révélés, si ce n’est que Les Sims 5 sera interconnecté entre plusieurs appareils. Vous pourrez par exemple commencer la construction d'une maison sur PC ou consoles, puis la continuer sur mobile. Le titre entend offrir plus de flexibilité dans les mécaniques de personnalisation et de constriction si chères aux joueurs. La couleur, la texture, tout pourra être changé à volonté et avec des possibilités plus poussées. Si EA n'est pas rentré dans les détails, la partie communautaire devrait elle aussi être améliorée. Les options de partage pour la galerie semblent en effet aller encore plus loin en laissant les joueurs partager des ensembles de décoration à la fois. Malheureusement il faudra se contenter de ça uniquement, Maxis promettant de donner plus de détails à mesure que le projet avance. En d'autres termes, Les Sims 4 a encore de beaux jours devant lui. Les Sims 5 n'est en effet pas prévu « avant des années ».