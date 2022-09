L’annonce des Sims 5 pourrait bien arriver plus tôt que prévu. Le passage en free-to-play du jeu de base des Sims 4 pouvait présager un premier pas vers la transition de la simulation nouvelle génération. Des déclarations d’un insider semblent aller dans cette direction.

Les Sims 5 bientôt annoncé ?

Huit ans après la sortie des Sims 4, EA pourrait enfin être prêt à passer à la suite. Plus le temps passe, plus une question brûle les lèvres des fans : à quand l’annonce des Sims 5 ? Ce serait visiblement pour bientôt. Selon Jeff Grubb, l’insider qu’on ne présente plus, la cinquième génération est en chemin. « L’annonce est prévue bientôt, elle pourrait probablement arriver le mois prochain », lui ont expliqué ses sources. Ça semble en tout cas concorder avec la conférence Behind the Sims Summit prévue le 18 octobre prochain.

Comme à son habitude, le journaliste de Giant Bomb ne souhaite pas jouer avec le petit cœur fragile des fans. Si Les Sims 5 est bien annoncé le mois prochain, cela ne signifie pas pour autant qu’il arrivera bientôt sur PC et autres plateformes. « Il ne faut pas s’attendre à y jouer prochainement, on est encore très loin de sa sortie », temporise l’insider. Les Sims 4 ont donc encore de beaux jours devant eux et les fans devraient avoir encore quelques extensions et autres kits à se mettre sous la dent pour dynamiser les aventures de leurs personnages.

Selon les dernières déclarations d’Andrew Wilson, PDG d'EA, Les Sims 5 pourrait être disponible dès sa sortie sur PS5 et Xbox Series X. Il pourrait également contenir des éléments sociaux et multijoueurs du projet abandonné : Les Sims Online. Plus qu’à attendre le mois prochain pour savoir si l’éditeur américain va lever le voile sur le jeu ou non.