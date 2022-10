Attendu de pied ferme par une communauté de millions de joueurs, Les Sims 5 pourrait enfin être révélé au grand jour. Après les bruits de couloir, EA tease une très grosse annonce liée à la franchise. Peut-être que c’est la bonne cette fois ?

L'annonce des Sims 5 imminente ?

Le 18 octobre pourrait être le jour que les fans attendent depuis des années. L’insider Jeff Grubb avait fait grimper la hype en révélant que l’annonce des Sims 5 était prévue « pour bientôt », évoquant le mois d’octobre. Et ça semble bel et bien coïncider avec la conférence Behind the Sims Summit prévue la semaine prochaine. C’est en effet au tour d’EA d’y aller de son petit teasing en promettant de belles choses.

« 7 jours avant le stream Behind The Sims Summit et le jeu de base (ndlr : Les Sims 4) gratuit. Préparez-vous à d’autres GROSSES annonces le 18 octobre » a tweeté le compte officiel de la marque. L’éditeur cherche clairement à faire grimper la hype auprès de sa communauté. Et si on peut aisément prédire la révélation d’une nouvelle extension pour les Sims 4, tous les signaux sont donc au vert pour la suite.

Le journaliste, souvent très fiable, avait cependant annoncé la couleur. Si Les Sims 5 est bien annoncé la semaine prochaine, il n'arrivera pas tout de suite. « Il ne faut pas s’attendre à y jouer prochainement, on est encore très loin de sa sortie » avait-il déclaré. Les Sims 4 ont donc encore de beaux jours devant eux. EA devrait avoir encore quelques DLC sous le coude pour les faire patienter. La transition vers le nouvel opus semble néanmoins s'initier avec le passage en free-to-play du jeu actuel. Rendez-vous ce 18 octobre 2022 pour avoir le fin mot de l'histoire.