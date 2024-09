Le 18 septembre 2024, Les Sims 4 a accueilli une nouvelle mise à jour, et elle a de quoi ravir les joueurs ! Au programme : de nouveaux contenus, des corrections de bugs et des améliorations de performances. Que vous soyez un créateur passionné ou un simple joueur, cette mise à jour s'adresse à tous.

Des nouveautés colorées pour Les Sims 4

L’une des grandes nouveautés de cette mise à jour Sims 4, c’est l’ajout de 650 variantes de couleurs pour vos objets en mode Construction/Achat. Vous trouverez également de nouveaux éléments comme des encadrements de portes, des arches ou encore des revêtements de sol. Grâce à ces ajouts, vous pouvez donner un coup de peps à vos terrains et maisons avec des teintes vibrantes et des objets inédits. Les fans de décoration vont adorer !

Parmi les nouveaux objets, on retrouve aussi des portes en fibre de verre, des rampes élégantes et des clôtures fantaisie. Ces éléments supplémentaires vous offrent encore plus d’options pour personnaliser votre espace de jeu. Mais ce n’est pas tout ! Des éléments architecturaux variés, tels que des cheminées imposantes, des balcons en fer forgé et de majestueuses colonnes, sont également de la partie. Que vous soyez adepte des constructions traditionnelles ou que vous préfériez un style moderne, cette mise à jour vous offre des possibilités infinies pour créer des espaces uniques et stylés.

Performances améliorées et temps de chargement réduits

La mise à jour ne se contente pas d’ajouter des objets. Elle améliore aussi les performances du jeu. Les joueurs sur PC équipés de cartes graphiques NVIDIA ou AMD profiteront de meilleures performances grâce aux optimisations apportées par DirectX 11. Résultat : un rendu graphique plus fluide et une gestion de la mémoire optimisée, surtout si vous jouez avec des paramètres élevés.

Les temps de chargement ont également été réduits. Grâce à une meilleure gestion des processus graphiques, Les Sims 4 devrait maintenant fonctionner plus rapidement, même sur des configurations exigeantes.

De nombreuses corrections de bugs pour un jeu plus fluide

En plus des nouveautés, cette mise à jour apporte une multitude de corrections de bugs. Quelques exemples :

Les murs des appartements et des dortoirs universitaires s'affichent maintenant correctement en mode mur bas ou coupé.

Les ombres extérieures ne sautent plus d'image en mode Ultra.

Les objets de cuisine comme les éviers fonctionnent enfin sans problèmes avec certaines étagères, permettant aux Sims de nettoyer sans accroc.

D’autres bugs liés aux événements et à la sauvegarde ont également été corrigés. Par exemple, l’erreur « Code: 0 » et « Code: 123 » ne devraient plus poser de souci lors des déplacements entre les lots ou lors des Gigs.

Source : EA