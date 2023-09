Cela fait bientôt neuf ans que Les Sims 4 occupe les amateurs de simulateur de vie, focalisés sur le bien-être de leurs personnages (ou pas). Logiquement, le public attend aussi avec impatience Les Sims 5 aka Project Rene, dont EA a donné des nouvelles récemment lors de son émission Behind The Sims. Même si le studio est pleinement mobilisé sur le projet, il n'oublie pas l'épisode actuel, qui continue d'accueillir du contenu inédit régulièrement. La preuve avec cette nouveauté annoncée également par Electronic Arts pendant l'événement.

Encore du nouveau pour Les Sims 4

Les joueurs des Sims 4 vont encore avoir du nouveau contenu pour s'occuper. Après les beaux cadeaux gratuits offerts en août à l'occasion de la rentrée (panneaux de terrains, des sacs à dos, des boîtes à repas...), ce sont maintenant les amateurs de gastronomie qu'EA veut régaler. Le kit d'objets Passion cuisine sera disponible le 28 septembre prochain sur tous les supports. Une annonce qui avait agréablement surpris la communauté puisque cela faisait trois ans que Maxis n'avait plus commercialisé de tel kit, au grand désarroi de certains joueurs des Sims 4. Cette pause est bien terminée et le studio fait les choses bien pour le retour de ce type de contenu.

Ce lot contient tout ce qu'il faut pour rénover votre cuisine avec des objets « inspirés des cuisines européennes ». Il compte notamment une série complète de plans de travail et de meubles ainsi que des appareils électroménagers, du four au lave-vaisselle en passant par le réfrigérateur.

Les nouveautés du kit d'objets Passion

D'autres objets vous permettront de rendre votre espace plus fonctionnel et utile que jamais comme un robot pâtissier, un gaufrier ou un mini-four à pizza. Il y a même des recettes inédites à tester pour impressionner vos amis. Autre nouveauté, vous pouvez désormais faire cuire des cupcakes dans votre propre four. Grâce à toutes vos créations culinaires, les joueurs des Sims 4 auront même l'opportunité de s'enrichir...

Les Sims peuvent devenir propriétaires d’un stand de nourriture et l'installer sur différents terrains, nouer des liens avec leurs clients et voir si leurs créations culinaires se vendent bien.

Cette nouvelle activité de vente pourrait occuper les joueurs un moment. Bien sûr, le kit Passion cuisine contient aussi le nécessaire pour ressembler à un véritable cordon bleu. On peut voir qu'EA a mis le paquet avec ce nouveau kit qui devrait faire des heureux, même parmi ceux qui ne jurent que par Les Sims 5. Pour vous procurer tout cela, il faudra débourser 9,99 €, comme c'est généralement le cas pour les kits d'objets. Rendez-vous le 28 septembre sur PC, PlayStation et Xbox pour découvrir ce nouveau contenu des Sims 4.