En plus d'un nouveau kit d'objets, Les Sims 4 accueille une nouvelle mise à jour qui embarque de nombreux correctifs et ajouts qui devraient plaire aux joueurs.

Les Sims 4 continue d'accueillir du nouveau contenu plus de neuf ans après sa sortie. Même si les joueurs attendent impatiemment Les Sims 5, EA et Maxis arrivent quand même à les convaincre de rester encore un peu plus longtemps sur l'épisode actuel. En plus du nouveau kit d'objets En Cuisine qui sera disponible dans Les Sims 4 dès demain, une nouvelle mise à jour arrive dans le jeu. Elle devrait être bien accueillie par la communauté puisqu'elle apporte de nombreux correctifs et fonctionnalités inédites.

Un gros patch qui va plaire aux joueurs

Il y a quelques jours, Electronic Arts dévoilait le nouveau kit d'objets En Cuisine, qui permettra à tous les cordons bleus de créer la cuisine de leurs rêves dans Les Sims 4. Le contenu comprend notamment une série complète de plans de travail, de meubles et d'appareils électroménagers en tout genre. Sur son site officiel, EA indique que le kit sera lancé avec une mise à jour qui va refondre l'interface des recettes et y intégrer de nouveaux filtres. Désormais, les Sims pourront aussi faire des cupcakes en utilisant un four ou l'usine à cupcakes Rêves de crème.

Les enfants peuvent aussi en manger et même préparer des glaces grâce à cette mise à jours des Sims 4. « De plus, les recettes des compétences Cuisine, Cuisine gastronomique et Pâtisserie ont été mises à jour pour utiliser mieux et davantage les ingrédients prévus de la nourriture qui est préparée », ajoute Electronic Arts. Autre nouveauté intéressante : la possibilité de transporter de petits appareils électroménagers en mode Vie. Pratique pour cuisiner loin de la maison. Précisons que pour profiter de ces nouveautés, vous n'avez pas besoin d'acheter le kit d'objets En Cuisine. Bien sûr, ce patch des Sims 4 corrige aussi de nombreux bugs en plus d'apporter quelques fonctionnalités mineures inédites.

Le détail de la MAJ des Sims 4 sur PC et consoles

Corrections de bugs

Les Sims 4

Les plantes de jardin devraient désormais rester des plantes au lieu de parfois se désagréger et devenir des tas de terre. Soyez fortes et vivez votre meilleure vie, amies végétales !

Les effets visuels pour les traits de caractère de Sim dans Créer un Sim sont revenus de vacances d'été imprévues.

Du texte a été mis à jour pour s'extasier correctement sur les nouveau-nés.

Sentez un peu cette odeur : nous faisons pousser des déchets ! Le fruit poubelle pousse désormais correctement sur n'importe quel tas de déchets à l'extérieur, quelle que soit son origine.

Vos Sims commençaient à se sentir un peu seuls ! Ils recevront désormais plus d'appels et d'invitations d'autres Sims et de PNJ.

Vie Citadine

Nous avons tous eu très faim en travaillant sur cette mise à jour. Mais pas au point où des végétariens mangeraient de la viande ! Vos Sims végétariens ne devraient plus prendre de repas qui leur font mal au ventre lorsqu'ils utilisent l'interaction “Prendre des restes“.

Le gâteau à la gelée arc-en-ciel n'est pas végétarien ?! Nous avons mis à jour beaucoup de recettes qui n'étaient pas correctement signalées comme étant appropriées pour les végétariens, et certaines recettes qui n'auraient pas dû être signalées au départ.

Saisons

Les abeilles ne deviennent plus furieuses ou agacées après l'application du traitement anti-mites. Elles sont un peu plus reconnaissantes envers le ou la Sim qui s'occupe d'elles !

Écologie

Les photos prises à partir de la mise à jour d'aujourd'hui ne deviendront plus noires lorsque vous les mettez dans la boîte de rangement.

Vie à la campagne

Certains légumes n'étaient pas reconnus comme des légumes pour les ingrédients des recettes ! Nous avons résolu ce problème ; préparez autant de plats à base de légumes que vous voulez !

Vos Sims sont désormais mieux informés lorsqu'ils choisissent ou pas de subir les conséquences de la consommation de produits laitiers s'ils sont intolérants au lactose. Nous avons effectué une grosse mise à jour de la nourriture pour une expérience sans lactose plus exacte.

Années lycée

Mettez des limites ! Vous devriez recevoir moins d'invitations à devenir meilleur(e)s ami(e)s pour la vie de la part d'autres Sims.

Grandir ensemble

Les photos prises à partir de la mise à jour d'aujourd'hui ne deviendront plus noires lorsque vous les rangez dans la boîte à souvenirs Basique et la boîte à souvenirs Vraiment décorée.

Vie au ranch

Le personnel agricole reste désormais engagé tant que vous ne le renvoyez pas.

Les Sims à cheval qui passent d'une utilisation des tonneaux ou obstacles pour chevaux à une activité faite à pied ne s'attardent plus occasionnellement sur le dos de leur cheval.

