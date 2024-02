Marvel cherche à sauver le rafiot du naufrage et ce n’est pas de tout repos. Alors que son MCU est très malmené et que les échecs s'enchaînent à une vitesse un poil trop élevée, la Maison des Idées a également pas mal de soucis en interne. Reports, annulations, changements de direction ou de casting… ce n’est pas glorieux. Mais il y a tout de même un peu (beaucoup) de lueur au bout du tunnel. Non, ce n’est clairement pas la fin et il se pourrait même que ça reparte de plus belle sous peu.

Marvel mise sur casting de folie pour Les 4 Fantastiques !

Les super-héros ont la cote même si les dernières productions ont tendance à nous dire le contraire. Depuis Black Panther 2, c’est un peu la descente douce aux enfers du côté du MCU, quant aux films de Sony (Morbius et compagnie), c’est de pire en pire. Le dernier en date, Madame Web (qui n’a aucune affiliation au MCU), est un échec cuisant.

Qu’à cela ne tienne, le marché reste franchement juteux et du côté de Marvel et Disney, on veut continuer le MCU. Parmi les gros films à venir, en plus de Deadpool 3 qui devrait (on espère) tout déchirer cet été, il y a Les 4 Fantastiques. Un quatuor bien connu des fans des comics et qui est d’une importance capitale dans l’univers Marvel.

Après des mois et des mois de rumeurs, Marvel annonce ENFIN son casting et c’est du cinq étoiles.

En guise d’Homme Élastique et tête pensante du groupe, on retrouve un certain Pedro Pascal. Un acteur ultra bankable et déjà tête d’affiche de séries à gros succès comme Mandalorian ou encore The Last of Us récemment. Pour l’accompagner, Vanessa Kirby qui campera la Femme Invisible. Actrice déjà vue dans de très grosses productions également, notamment dans Napoléon tout récemment. Enfin, pour clore le quatuor, Marvel mise sur Joseph Quinn, l’immense Eddie Munson de Stranger Things saison 4. L’acteur prendra ici le rôle de la Torche Humaine tandis que La Chose sera interprétée par Ebon Moss-Bachrach, vu récemment dans la série Bear ou encore dans la comédie Le Challenge aux côtés de Jennifer Lawrence.

Du très très lourd donc pour sauver Marvel, et on croise les doigts pour que ce soit le cas. Le film devrait bientôt entrer en production et devrait sortir d’ici le 25 juillet 2025 si tout va bien. Mais bon, dernièrement les dates de sortie chez Marvel… ce n’est pas trop ça.