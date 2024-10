LEGO permet de découvrir et de se procurer un tout nouveau set, tout simplement magnifique. Ce set est issu de l'une des licences les plus cultes du jeu vidéo.

On le sait, LEGO s'attaque à la culture populaire depuis de très nombreuses années. Outre les films comme Star Wars ou Jurassic Park, on retrouve aussi des sets liés à l'univers du jeu vidéo. Notamment Sonic, mais aussi Mario, qui semble faire un retour en force ces derniers temps avec de plus en plus de sets.

LEGO fait plaisir aux fans de Nintendo

Avis aux amateurs de Super Mario et de LEGO ! Le set LEGO Super Mario World Mario et Yoshi est maintenant disponible, et il promet de raviver de nombreux souvenirs. Proposé à 129,99 €, ce modèle est un hommage aux jeux Super Mario à défilement latéral, avec des graphismes inspirés de l'époque. Une véritable pièce de collection pour tous les nostalgiques et fans de l’univers Nintendo.

Ce set LEGO Super Mario est spécialement conçu pour les adultes. Il reprend l’esthétique des anciens jeux Super Mario World, avec des figurines pixélisées de Mario et Yoshi. C’est un modèle idéal pour exposer chez soi ou dans un bureau. Il est non seulement beau à regarder, mais aussi amusant à manipuler.







Grâce à un mécanisme simple, vous pouvez faire courir Yoshi avec Mario sur son dos en actionnant une poignée. Un autre bouton permet de faire entrer et sortir la langue de Yoshi, apportant une touche interactive qui plaira autant aux fans qu’aux collectionneurs.

Avec ses 40 cm de hauteur, 26 cm de largeur et 11 cm de profondeur, ce set Super Mario, il est en plus de taille très raisonnable. Par contre, il faudra débourser 129,99 euros pour se le procurer. Si l'aspect décoratif du set est indéniable, LEGO va plus loin en proposant une dimension interactive. En ajoutant les figurines de LEGO Mario, LEGO Luigi ou LEGO Peach (vendues séparément dans les sets 71439, 71440 et 71441), vous pouvez vivre une expérience numérique. Grâce à une brique d'action incluse, ces personnages réagiront à l’environnement, ajoutant un élément de jeu à cette belle pièce de collection.