Une fois de plus, LEGO dévoile un tout nouveau set, issu d'une licence emblématique qui devrait ravir les plus nostalgiques d'entre vous. Une belle surprise.

Le 1er octobre 2024 marquera la sortie d'un nouveau set LEGO qui ravira les fans de l'univers Nintendo et les amateurs de construction. Le tout grâce au set LEGO Super Mario World Mario et Yoshi. Ce modèle, conçu spécialement pour les adultes, réveillera surement la nostalgie avec des figurines pixélisées de Mario et Yoshi. Recréant l'esthétique des jeux à défilement latéral emblématiques de la série Super Mario.

LEGO régale avec un nouveau set

Composé de 1 215 pièces, ce set se distingue par son design détaillé. Et sa capacité à capturer l'essence des anciens jeux Super Mario. Les figurines de Mario et Yoshi, construites en briques LEGO, sont les points centraux de ce modèle. Une manivelle située à la base permet de faire courir Yoshi avec Mario sur son dos. Et un bouton derrière la tête de Yoshi permet d'animer sa langue, ajoutant ainsi une dimension interactive et ludique au modèle.

Bien que ce set soit principalement destiné à être un modèle d'exposition, il offre également une expérience interactive pour ceux qui possèdent d'autres sets Super Mario. En ajoutant LEGO Mario, Luigi ou Peach (vendus séparément), les fans peuvent activer une brique d’action pour voir des réactions numériques sur les figurines, enrichissant ainsi l’expérience de jeu.

Mesurant plus de 40 cm de haut, 26 cm de large et 11 cm de profondeur, ce modèle est une pièce de décoration idéale pour les fans de Super Mario. Le set Super Mario World Mario et Yoshi est proposé au prix de 129,99 €. Et est déjà disponible en précommande, avec une limite de deux exemplaires par client. Les acheteurs qui passeront commande avant le 16 août 2024 pourront également bénéficier d'un cadeau promotionnel. Pour tout achat supérieur à 85 €. Bref, une belle occasion de décorer un salon ou une chambre, et pourquoi pas trôner à côté de votre console Nintendo Switch.







Source : LEGO