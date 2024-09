LEGO a révélé le grand gagnant du concours LEGO Ideas Disney 100 Years of Fairytales, organisé pour célébrer les 100 ans des contes de Disney. Ce concours invitait les fans à proposer leurs créations, et l'une d'elles deviendra un set officiel LEGO. Le projet gagnant, intitulé Disney Magic et créé par 2A2A, met en vedette Mickey l'apprenti sorcier, accompagné de petites scènes représentant des classiques de Disney. Une beauté.

LEGO fête les 100 ans de Disney

Ce set est actuellement en développement et marquera la nouvelle collaboration entre le célèbre jeu de briques et Target. Il sera disponible en exclusivité chez ce dernier ainsi que sur la boutique en ligne LEGO Shop. Les détails complets du set seront dévoilés plus tard, mais l'attente est déjà grande.

Le modèle Disney Magic célèbre l’univers féérique de Disney avec Mickey l’apprenti sorcier comme pièce centrale. Mickey, construit entièrement en briques LEGO, est soigneusement conçu pour refléter son célèbre sourire. Autour de lui, on découvre des miniatures représentant des personnages et des symboles des films emblématiques de Disney. Parmi eux :

Belle et la rose enchantée de La Belle et la Bête

et la rose enchantée de La Belle et la Bête Ariel , Polochon et Sebastien de La Petite Sirène

, et de La Petite Sirène Pride Rock du Roi Lion

du Roi Lion Le palais du Sultan et le tapis volant d’Aladdin

et le d’Aladdin La carrosse citrouille de Cendrillon

de Cendrillon Stitch surfant sur une vague de Lilo et Stitch

surfant sur une vague de Lilo et Stitch Elsa de La Reine des Neiges avec sa magie glaciale

de La Reine des Neiges avec sa magie glaciale Pinocchio sur son radeau, poursuivi par la baleine Monstro

Rendu non final.

100 ans de magie Disney en briques LEGO

Le créateur du projet, 2A2A, explique qu'il était difficile de choisir un seul conte pour représenter 100 ans de magie Disney. Il espère que son modèle offre un bel aperçu des histoires qui ont marqué des générations. Son souhait : capturer la magie des contes Disney à travers cette scène enchantée, faite autant pour les fans de Disney que pour les amoureux de LEGO.

