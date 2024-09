Avis aux collectionneurs amoureux des petites briquettes en plastique, LEGO va prochainement sortir un nouveau set issu d’une licence archi-connue. Elle est culte à plus d’un titre, et on ne compte même plus combien de fois elle a eu droit à ses constructions en briques. Cette nouveauté signée LEGO n’arrivera que dans quelque temps, mais un revendeur belge a malheureusement vendu la mèche avant l’annonce officielle. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce nouveau set en jette.

Un très beau set LEGO pour rendre hommage à une série... culte

Il aime le noir, travaille la nuit et son dada, c’est de taper des criminels. Oui, on parle ici de Batman. Le Chevalier Noir reviendra prochainement avec un tout nouveau set à son image. Du moins à celle qu’il avait dans les années 60, puisque ce set LEGO inédit vous propose de construire la Batmobile de la série télévisée de l’époque. À cette époque-là, Batman n’était pas vraiment pris au sérieux : des costumes aux situations parfois nanardesques, on était loin, très loin des rues sombres et cradingues de Gotham.

Néanmoins, elle est culte et fait partie de l’histoire du célèbre héros.

En l’honneur de cette époque désormais bien lointaine, LEGO nous prépare un très gros set de 1822 pièces pour monter la Batmobile iconique, mesurant près de 55 centimètres. Beaucoup de détails, de jolies finitions… on aura même droit à une figurine de Batou dans la foulée. Une belle pièce. Le set de collection sera proposé aux alentours de 149,99 €. Étant donné que c’est un leak, il n’y a pas encore de quoi précommander. Nous vous tiendrons informés lorsque ce sera officiellement annoncé. En attendant, voici quelques visuels pour saliver.









Source : smythstoys