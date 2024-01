LEGO propose maintenant des sets basés sur les plus grandes licences de la pop culture. Parmi celles-ci, on retrouve Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, Mario, Dune, et bien sûr... Le Seigneur des Anneaux. C'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui avec un set exceptionnel. Représentant l'un des lieux les plus emblématiques de la saga littéraire de Tolkien. De quoi enchanter les fans.

Un set LEGO énorme

Après le set LEGO Seigneur des Anneaux et la reproduction de Rivendell l'année dernière, un autre ensemble inspiré de la Terre du Milieu est attendu pour 2024. Cette fois-ci, toutefois, on quitte les vastes étendues verdoyantes des contrées elfiques pour se concentrer sur un lieu bien plus sombre.

Effectivement, LEGO prévoit de lancer un impressionnant set Barad-Dur à l'été 2024. Ce produit sera intégré non pas dans la collection Le Seigneur des Anneaux classique, mais plutôt dans la gamme LEGO Icons.

Cette tour monumentale, ornée de l'Œil de Sauron, se composera de 5471 pièces, expliquant son prix élevé de 459,99 dollars. Bien que les détails de l'intérieur du modèle restent encore à découvrir, nous avons certaines informations sur son apparence extérieure. La tour sera érigée sur une base utilisant des briques oranges translucides pour imiter la lave.

À certains endroits de la tour LEGO, des rochers de la montagne sur laquelle elle est située dans le film sont intégrés dans ses côtés. Derrière Barad-Dur, une tour de guet serait aussi présente. En ce qui concerne les figurines, Frodon, Sam, Sauron, au moins un Orc et probablement d'autres personnages encore inconnus sont attendus.

L'antre du mal

Barad-Dur, dans l'univers du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, est la forteresse principale de Sauron, l'antagoniste central. Située dans la région de Mordor, elle se dresse comme un symbole de la puissance et de la terreur de Sauron. Cette immense tour noire, construite avec la magie et la force de Sauron, est presque indestructible. Elle domine le paysage de Mordor avec l'Œil de Sauron à son sommet, scrutant constamment la Terre du Milieu. Barad-Dur joue un rôle clé dans l'histoire, servant de centre d'opérations pour Sauron et ses armées. Cela peut être comparé à l'Étoile Noire de l'Empire dans Star Wars, pour donner une analogie.

La taille exacte de Barad-Dur n'est pas spécifiée avec précision dans les textes originaux. Cependant, elle est décrite comme une structure imposante et gigantesque, dominant le paysage de Mordor. Dans les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, Barad-Dur est représentée comme une tour extrêmement haute et massive, que l'on imagine aisément faire plusieurs centaines de mètres. Forcément en LEGO, ça doit être imposant.