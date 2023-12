Les fans de LEGO Marvel peuvent s'attendre à un début d'année 2024 passionnant avec la révélation des nouveaux ensembles prévus pour janvier. Bien que la plupart des nouveaux ensembles LEGO pour début 2024 aient déjà été dévoilés ces dernières semaines, LEGO a pris son temps pour détailler plusieurs d'entre eux. Aujourd'hui, nous avons enfin des images officielles de ceux qui sortiront le 1er janvier ! Parfait pour préparer les cadeaux et les fêtes.

Chasse à Moto : Spider-Man contre Doc Ock (76275)

Pour commencer, un petit ensemble à 9,99 euros, nous offrant la toute première figurine de Doc Ock "Venomisé". L'ensemble de 77 pièces comprend également Spider-Man, sa moto et un lampadaire. Le tout est disponible dès le 1er janvier 2024.

Venom Mech (76277)

Le set LEGO Marvel Venom Mech (76276), prévu pour début 2024, enrichit la gamme des Marvel Mechs avec deux nouveaux modèles, le Venom Mech étant le premier d'entre eux. Ce mécanisme est composé de 134 pièces et inclut non seulement Venom, mais aussi Miles Morales en tant que figurines. Comme d'habitude, le mech sera vendu au prix de 14,99 euros.

Rocket Racoon's Warbird (76278)

Pour les fans des Gardiens de la Galaxie, le vaisseau de Rocket, le Warbird, sera disponible en set LEGO sous le numéro 76278, au prix de 37,99 euros. Ce modèle se compose de 290 pièces et est équipé de plusieurs gros canons qui peuvent être tirés, une caractéristique spéciale de cet ensemble. Rocket Racoon lui-même et Ronan sont inclus en tant que figurines.

Voiture Spider-Man (76279)

Dans un autre petit set dédié à Spider-Man, LEGO présente la voiture de Spider-Man (76279), accompagnée des figurines de Spider-Man, Spider-Gwen, et d'un Bouffon Vert "Venomisé" avec son planeur. Cet ensemble comprend un total de 227 pièces et est proposé au prix de 34,99 euros. Il est vrai que peu de personnes sont au courant de l'existence d'une voiture aux couleurs de Spider-Man, à l'instar de celle de Batman.

Spider-Man vs Homme Sable : bataille finale (76280)

En janvier, LEGO lancera une extension pour l'ensemble de la bataille finale de Spider-Man, sorti cet été pour No Way Home. Le set, vendu au prix de 37,99 euros, ajoute les figurines du Lézard et de Sandman, qui étaient absentes dans l'ensemble original. Le corps supérieur de Sandman, qui est construisible, peut être combiné avec l'autre ensemble en le plaçant dessus. L'extension comprend au total 347 briques.

X-Men Jet (76281)

Après 10 ans d'attente, LEGO lance enfin une nouvelle version du jet des X-Men (76281), marquant un retour remarquable des X-Men dans l'univers LEGO. Cet ensemble de 359 pièces comprend quatre nouvelles figurines X-Men : Wolverine, Magneto, Malicia (Rogue) et Cyclope. Néanmoins, cet ensemble est proposé à un prix relativement élevé de 84,99 euros.

Rocket & Baby Groot (76282)

Parmi les nouveaux ensembles, le plus grand en termes de nombre de pièces est le "Rocket & Baby Groot" (76282) de LEGO Marvel. Ce set, qui sera vendu à 59,99 euros, comprend 566 pièces pour construire un Rocket en taille réelle. Le tout inclut également une nouvelle figurine de Baby Groot.

Masque de Spider-Man (76285)

Le dernier ensemble Marvel de janvier, est le masque de Spider-Man (76285), bien que déjà dévoilé ces dernières semaines, il mérite d'être mentionné pour compléter la liste. Ce nouveau masque de Spider-Man à construire se compose de 487 pièces. Il sera disponible à la vente pour 69,99 euros.