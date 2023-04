LEGO a fait du teasing plusieurs fois et vient finalement de dévoiler ses prochains gros sets aux couleurs de l’une des plus grosses licences de Nintendo : Mario. Le plombier étend son univers et accueille de nouveaux personnages dans la famille, et il n’ont pas de moustache.

Lors de son dernier gros événement, LEGO avait teasé l’arrivée imminente d’un tout nouveau personnage très apprécié des fans de Nintendo et de l’univers Mario. Un protagoniste, et toute sa famille de primate qui font eux aussi les beaux jours de Big N depuis de très nombreuses années. On parle bien entendu de Donkey Kong et de toute sa clique. Les Kong sont de sortie et comptent bien se faire une place dans l'univers LEGO avec pas moins de deux gros sets de collection.

Du nouveau chez LEGO Mario

Le primate à cravate et plusieurs membres de sa petite famille auront donc bientôt le droit à un set exclusif faisant partie de la collection LEGO Mario lancée il y a plusieurs années. Les collectionneurs, petits et grands enfants pourront prochainement agrémenter leur petit univers étendu de briques colorées avec de nouvelles pièces. Après plusieurs teasing, dont un très récent qui ne date que de quelques jours, LEGO vient finalement de lever le voile sur ces nouveaux sets en nous bombardant de visuels mais aussi et surtout en nous donnant une date de sortie et un prix. Cerise sur le gâteau, ces gros sets seront également accompagné de plusieurs petites extensions.

Deux gros sets à collectionner, et quelques extensions

Le pack Donkey Kong comprend un nouveau biome et plusieurs personnages iconiques de la franchise. Mais le plus gros des sets n’est nul autre que l’extension Diddy Kong et sa course de chariot de mine dont le prix est plus élevé, mais la taille deux fois plus grande. Comme d’habitude, il sera possible de greffer ce nouveau set et ses extensions, à n'importe quel autre biome LEGO Mario pour vous monter un vrai petit univers. Tout ce beau monde sera disponible dès le 1er août 2023. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site LEGO officiel. Voici le prix et le contenu des différents packs LEGO exclusifs à venir :

Set «La Cabane de Donkey Kong »

Prix : 65 € 1 figurine Donkey Kong non interactive (un personnage peut être posé sur son dos) 1 figurine Cranky Kong non interactive 555 pièces thématiques



Set « Course de Chariot de Diddy Kong »

Prix : 105 € 1 figurine Funky Kong 1 figurine Diddy Kong 1 figurine Squalus à renverser 1 figurine Taupe minière à vaincre 1157 pièces thématiques



Extension « Concert de Dixie Kong dans la jungle »

Prix : 25€ 1 Figurine Dixie Kong 1 figurine Squawks 174 pièces thématiques



Extension « Rambi le Rhinocéros »

Prix : 10€ 1 figurine Rambi a construire 106 pièces thématiques



Le Set Diddy Kong