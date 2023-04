LEGO, déjà incontournable chez les petits et grands enfants, multiplie les partenariats juteux depuis des années avec plusieurs grosses licences de jeux vidéo. Et c’est un véritable carton à chaque fois, notamment en ce qui concerne l’univers Nintendo et les sets Mario.

Le plombier moustachu a vraiment la côte et les collectionneurs s'arrachent les petites briques aux couleurs de leur licence favorite.

Il y a peu, lors de son dernier gros événement live, la firme avait annoncé l’arrivée imminente d’un très gros set LEGO Mario « Bowser Skelet », mais a aussi teasé l’arrivée d’un autre personnage culte de Nintendo, ce bon vieux Donkey Kong.

Des personnages cultes de Nintendo arrive dans la collection LEGO Mario

Et visiblement, le singe à cravate n’arrivera pas seul puisque toute sa clique sera elle aussi de la partie. LEGO vient jouer avec les nerfs des fans et des collectionneurs en partageant un bref teaser sur Twitter. On peut y voir le visage cubique de tous les Kong comme Donkey, Diddy ou encore Dixie pour ne citer qu’eux. La famille de primate arrivera prochainement dans un ou plusieurs sets Nintendo qui feront bien entendu partie de la très grande collection LEGO Mario. De quoi vous créer de nouveaux biomes dans votre collection. Pour le moment, aucune autre information n'a été donnée, mais ça ne devrait plus trop tarder.

Un véritable univers étendu tout en briques

Pour rappel, les sets LEGO Mario peuvent tout à fait être interconnectés ensemble, c’est d'ailleurs l’objectif final de tous les gros collectionneurs. S'ils ont tous des thématique, rien ne vous empêche d'ailleurs de construire vos propres créations en utilisant tout ce qu'il y a à votre disposition. En prime, certains personnages clé comme Mario, Luigi ou encore Peach peuvent même interagir directement avec certaines briques interactives et ainsi émettre des sons ou afficher des animations sur leur petit écran intégré. Ce sera d'ailleurs certainement le cas avec Donkey Kong et sa petite famille. Il existe actuellement des dizaines de sets différents de taille et de prix variables que vous pouvez facilement retrouver chez les revendeurs en ligne ou bien entendu directement sur le site de LEGO