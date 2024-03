LEGO a fait de belles annonces à l’occasion d’une journée très spéciale. Les amateurs de briques colorées seront servis avec trois nouveaux sets et une jolie surprise.

Les années passent et les partenariats se multiplient pour LEGO. L’occasion pour les fans de licences de jeux vidéo et de la pop culture de compléter leur collection avec des sets détaillés et originaux. L’entreprise suédoise ne fait jamais les choses à moitié, preuve en est avec la nouveauté très nostalgique consacrée à Batman. Cette fois, il faut se tourner du côté de Nintendo, pour une annonce réclamée depuis belle lurette.

Plein de nouveautés LEGO Mario

Nintendo ne plaisante pas avec le MAR10. Chaque 10 mars, la firme japonaise réserve quelques surprises aux fans du plombier et sa troupe pour célébrer comme il se doit la journée qui lui est consacrée. Malheureux hasard du calendrier, cela tombe un dimanche cette année. Exceptionnellement le géant a donc tenu un livestream spécial un jour plus tôt pour dévoiler les dernières nouveautés nées de son étroit partenariat avec LEGO, et ils ne sont clairement pas venus les mains vides.

Après des sets consacrés à Super Mario, le fabricant de briques va encore frapper très fort avec des LEGO Mario Kart. Oui enfin ! Les demandes de la communauté ont fini par payer et leur souhait se réaliser dans le courant 2025, sans aucune fenêtre précise. Les deux partenaires se sont contentés de dévoiler la silhouette du véhicule fétiche de Mario. Pour un aperçu concret, il va falloir repasser. L’attente sera largement compensée, puisque trois nouveaux sets LEGO ont été dévoilés dans la foulée.

Le Grabuge Express de Bowser

Bower sera une nouvelle fois à l’honneur avec un nouvel ensemble d’extension consacré à son train dans Super Mario 3D World. De son nom Le Grabuge Express de Bowser, il inclut une locomotive, deux wagons et deux gares, l’une de Royaume champignon, l’autre de son propre château. Sortie prévue pour le 1er août 2024, avec un prix recommandé de 119,99€. Les précommandes sont d'ores et déjà disponibles sur le site officiel de LEGO.

: 119,99€

LEGO Luigi : Le Manoir hanté du Roi Boo (71436)

Autre salle, autre ambiance avec le set LEGO Luigi : Le Manoir hanté du Roi Boo qui s’inspirera de ce lieu emblématique des jeux dédiés au frères de Mario. Sans surprise il fourmillera lui aussi de détails, comme par exemple un canapé qui s’élève et une bibliothèque où apparaît la clé. Et pour compléter votre collection, 4 figurines seront incluses : le Roi Boo, un bébé Yoshi jaune, un Skelerex et un Boo.

Prix : 74,99€

Combat contre Roy au château de Peach

Dernier set LEGO et pas des moindres : Le Combat contre Roy au château de Peach. Un beau bébé de près de 750 pièces pour les petits et les grands, qui comprendra visiblement des murs faciles à reconstruire lorsqu'ils s'effondrent. Pour accompagner le tout, trois figurines seront incluses : Chomp, Toad et surtout Roy pour la toute première fois.