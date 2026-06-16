LEGO touche à tout ce qui est populaire, ce n'est pas une nouveauté en soi. Le géant danois s'attaque aujourd'hui à l'un des plus gros succès Netflix et ce n'est pas Stranger Things qui a déjà eu le droit à plusieurs sets. Non, là on pourra même dire que c'est l'un des plus gros succès de la pop culture de ces dernières années tant le film en question a dépassé toutes les espérances. Il n'est pas seulement devenu le film le plus regardé de Netflix, il a carrément marqué son époque.

Un nouveau set LEGO pour cette licence ultra culte de Netflix

Que vous ayez vu ce film d'animation ou non, vous avez forcément entendu ses musiques à la radio ou être marmonnées par vos enfants qui l'ont entendu dans la cour de récré. Lego s'attaque à un monument très récent de la pop culture, le film Netflix K-Pop Demon Hunters. Un long métrage d'animation coréen où trois jeunes femmes, chanteuses de K-Pop et stars internationales, combattent également les démons et les empêchent d'envahir le monde, notamment grâce au chant. Après avoir brillé à l'écran avec son humour efficace, ses personnages touchants et son animation remarquable, puis envahi les ondes du monde entier, K-Pop Demon Hunters revient sur le devant de la scène chez LEGO. Un nouveau set vient d'être dévoilé et met en avant le tigre bleu démoniaque que l'on retrouve dans le film. C'est en quelque sorte la mascotte.

Ce set LEGO comprend 825 pièces et est même utilisable par les enfants de 9 ans et plus. Pour le moment le prix serait fixé aux alentours de 69,99$, certainement autant en euros chez nous. Le set sortirait visiblement au premier aout 2026 si l'on en croit la page du site US. Sur son site officiel, LEGO se contente pour le moment de teaser l'arrivée du set. Il nous prévient d'ailleurs que ce n'est que le début. Un nouveau « partenariat surnaturel » qui « donnera vie à vos moments préférés de KPop Demon Hunters comme jamais auparavant ». On peut donc espérer voir prochainement de nouveaux sets comme le stade bondé pour le concert final, ou même de nouveau le tigre bleuté en bien plus imposant par exemple.

source : LEGO