LEGO prépare un énorme set pour cette licence désormais culte qui cartonne en ce moment, et c'est vraiment superbe. Une très belle pièce de collection pour les fans.

LEGO surfe sans cesse sur les tendances pour proposer des sets parfaits pour les collectionneurs. Une fois n'est pas coutume, la marque tape dans le mille et s'attaque à une série Netflix extrêmement populaire en cette fin d'année et nous prépare une pièce de collection absolument sublime. De quoi tomber dans le monde à l'envers.

Un énorme set LEGO pour cette série culte

ATTENTION, l'article contient des éléments qui spoilent les événements de la saison 4 et 5 de Stranger Things.

Inutile de tourner autour du Demogorgon plus longtemps, c'est bien à Stranger Things que l'on fait allusion. La série Netflix est actuellement en train de diffuser sa cinquième et dernière saison dont le grand final est attendu au mois de janvier 2026. Vous savez ce qui arrive pile au même moment ? Un set LEGO impressionnant qui met en avant la maison de Victor Creel, alias Vecna. Le manoir délabré, l'horloge menaçante et tous les personnages principaux de la saison 5 sont représentés dans un set de 2593 pièces. Il fige dans le temps les premiers épisodes de la saison 5 alors que Holly est retenue prisonnière par Vecna, aka Victor Creel aka Mr Quiproquo. Ce dernier a même deux figurines à son effigie, l'une le représentant dans sa forme humaine et l'autre dans sa version monstrueuse du monde à l'envers.

Cet énorme set LEGO Stranger Things sera disponible dès le 4 janvier 2026 en boutique. De plus, pour tout achat du set sur le site officiel LEGO, vous pourrez recevoir un petit set exclusif LEGO Stranger Things radio WSQK avec les figurines de Hopper et Joyce.

Détails du set LEGO Stranger Things La Maison Creel

Un set énorme de 2593 pièces pour 29 cm de haut, 50 cm de large et 17 cm de profondeur.

pour 29 cm de haut, 50 cm de large et 17 cm de profondeur. 7 espaces meublés (entrée, salle à manger, chambres, couloir et grenier double).

(entrée, salle à manger, chambres, couloir et grenier double). Transformation articulée pour dévoiler le Repaire mental interdimensionnel de Vecna avec l'horloge maudite.

pour dévoiler le Repaire mental interdimensionnel de Vecna avec l'horloge maudite. Plusieurs options de montage : avec ou sans les barricades, la voiture de Steve, le fourgon WSQK, le vélo de Will…

: avec ou sans les barricades, la voiture de Steve, le fourgon WSQK, le vélo de Will… 13 figurines : Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max, Steve, Nancy, Jonathan, Robin, Holly (et sa cape), Victor Creel (Mr. Quiproquo), Vecna.





Détails du set cadeau Stranger Things Radio WSQK

Un petit set de 234 pièces qui mesure 7cm de haut, 10cm de large pour 13cm de profondeur

qui mesure 7cm de haut, 10cm de large pour 13cm de profondeur 2 figurines : Hopper et Joyce

: Hopper et Joyce Espace meublé et détaillé

source : LEGO