Depuis longtemps, LEGO enchante ses fans avec des collections inspirées des univers les plus emblématiques de la culture populaire, incluant Harry Potter, Star Wars et Marvel. Pour 2024, l'accent semble être mis sur le monde des sorciers, avec une série de nouveautés qui promettent de ravir les amateurs. Sept ensembles sont prévus, venant enrichir la gamme déjà connue pour la première moitié de l'année. Ces nouveautés, spécialement conçues pour l'été, devraient insuffler un vent de fraîcheur au sein des sets du jeune sorcier à lunettes.

Bateau de Durmstrang & Carrosse de Beauxbâtons (76440)

Pour la première fois, LEGO offre une réplique du célèbre bateau de Durmstrang, accompagné du carrosse de Beauxbâtons. Cet ensemble, comprenant 1229 pièces, inclurait probablement des personnages comme Fleur Delacour, Viktor Krum et peut-être un nouvel Igor Karkaroff. Il sera proposé au prix de 139,99 euros. On peut voir l'ensemble de ces véhicules lors du film Harry Potter et la Coupe de feu.

L'ancienne version du carrosse.

Boutique de Baguettes d’Ollivander & Robes de Madam Malkin (76439)

Cet ensemble inclura la première version LEGO de la boutique de robes de Madam Malkin, ainsi que la boutique de baguettes d’Ollivander. Avec 744 pièces, il continuera la série des ensembles du Chemin de Traverse et inclura 6 figurines, dont Garrick Ollivander et Madam Malkin. Le prix sera de 89,99 euros dès le 1er juin 2024.

La boutique d'Ollivander.

Poudlard : La Grande Salle (76435), une nouvelle version LEGO

Une nouvelle version de la Grande Salle de Poudlard, avec 1732 pièces, succèdera à celle de 2018. Plus grande et détaillée, son prix s'élèvera à 219,99 euros. Les figurines incluses restent à confirmer. Mais dans la première version on avait le droit à 10 figurines : Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Drago Malefoy, Susan Bones, le professeur McGonagall, le Professeur Quirrell avec le visage double de Lord Voldemort , Hagrid, Albus Dumbledore, Nick Quasi Sans-Tête, les créatures Basilic et Fumseck, et les figurines Hedwige et Croûtard... On a donc une belle idée des possibilités.

L'ancienne version de la Grande Salle.

Forêt Interdite : Aragog (76434)

Poursuivant la série des ensembles de la Forêt Interdite, ce set mettra en scène l'Acromantule Aragog. Composé de 195 pièces, il sera probablement similaire au set La Tanière d’Aragog de 2018 et coûtera 14,99 euros. Évidemment, on le déconseille aux arachnophobes, car cela promet d'être répugnant.

L'ancienne version d'Aragog.

Mandragore à Construire en LEGO (76433)

Cet été, une Mandragore LEGO, construite à partir de 579 pièces, fera également son apparition. Elle sera disponible pour 59,99 euros. Dans l'univers de Harry Potter, la mandragore est une plante magique qui apparaît dans plusieurs livres et films. Elle est connue pour son apparence particulière : elle a des feuilles vertes, des racines en forme de créature humaine miniature et émet un cri assourdissant lorsqu'elle est arrachée de terre.

Poudlard : Cours de Potions (76431)

Le second ensemble modulaire de Poudlard à sortir cet été sera la salle de cours de potions. Composé de 397 pièces, cet ensemble sera proposé au prix de 37,99 euros. Évidemment, on devrait retrouver Rogue en tant que professeur ainsi qu'un certain nombre d'élèves. Mais lesquels ?

Buckbeak (76427)

Enfin, un ensemble représentant Buck, l'hippogriffe de Hagrid, composé de 723 pièces, sera également disponible pour 59,99 euros.