LEGO Ideas est une plate-forme permettant aux passionnés de LEGO de proposer leurs propres conceptions de sets LEGO. Un utilisateur conçoit un set LEGO et le présente sur le site LEGO Ideas. Cette proposition doit comprendre des photos du modèle, une description du set et les raisons pour lesquelles il constituerait un excellent produit LEGO. Pour les projets inspirés de franchises existantes, l'obtention de l'autorisation des détenteurs des droits est indispensable. Dans cet esprit, on peut découvrir des sets à venir sur de célèbres franchises. Après Twilight et Kaamelott, c'est la folie.

LEGO frappe encore fort

Il y en a pour tous les goûts, aussi bien pour les amateurs de cinéma que pour les fans de RPG classiques et traditionnels. Ainsi, pPour célébrer le 50e anniversaire de Donjons & Dragons, un set sortira en avril 2024. Il porte le doux nom de "Dragons Keep: Journey's End" et comportera 3745 pièces et sera le deuxième plus grand et le plus cher des sets Ideas avec un prix de 359,99 dollars. Cet ensemble est assez impressionnant, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Il comprend un donjon, un dragon (la franchise n'a jamais aussi bien porté son nom) et plusieurs aventuriers. Ainsi, il sera possible de créer différentes scènes selon vos envies.

Du très culte

Grosse surprise, on retrouve aussi une scène culte de film ! Plus précisément celle dans le film Les Dents de la Mer(Jaws). Cette scène se déroule à bord de l'Orca, un petit bateau de pêche. On retrouve les trois personnages principaux à savoir :

Martin Brody : le chef de la police de l'île d'Amity, joué par Roy Scheider. Quint : un pêcheur de requins expérimenté et bourru, interprété par Robert Shaw. Quint est embauché pour tuer le requin. Matt Hooper : le jeune océanographe et expert en requins, joué par Richard Dreyfuss. Hooper apporte.

La scène du bateau est intense et surement l'une des plus fameuses de l'histoire du cinéma. Les trois hommes partent en mer pour traquer le grand requin blanc qui terrorise l'île. Ils partagent des moments de camaraderie, mais aussi de conflit, surtout entre Quint et Hooper, qui ont des approches très différentes de la chasse au requin. La scène culmine avec la confrontation dramatique avec le requin. Créature qui est d'ailleurs présente dans le set comme vous pouvez le voir.

C'est la première fois que l'on a le droit à un set LEGO sur ce grand classique du cinéma. On peut déjà imaginer un beau diorama avec de la résine pour faire l'eau de mer. Surtout si vous êtes un peu bricoleur.