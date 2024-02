Ce n'est pas la première fois que LEGO s'attaque à Disney. On peut déjà noter de très nombreux sets Star Wars, par exemple, ainsi que Marvel et même Indiana Jones. Mais cette fois, il s'agit d'adapter en petites briques l'une des œuvres les plus emblématiques du géant américain. Celle qui lui a notamment permis de connaître le succès que l'on connaît aujourd'hui : Blanche Neige et les Sept Nains.

LEGO et le plus classique des Disney

LEGO a récemment dévoilé un tout nouveau set inspiré de l'univers Disney prévu pour le 4 mars 2024. Il s'agit du cottage de Blanche-Neige et les Sept Nains, un pack enchanté à la collection LEGO Disney, qui promet de captiver les constructeurs LEGO. Ce set, inspiré du conte classique de Blanche-Neige, comprend 2228 pièces et offre une expérience de construction immersive et nostalgique pour les fans de Disney âgés de 18 ans et plus. L'expérience de jeu est tout aussi riche, permettant de recréer les scènes emblématiques du premier personnage de princesse Disney.

Le set inclut un total de 10 minifigurines, permettant de revivre les aventures de Blanche-Neige, de la Reine maléfique, du Prince, ainsi que des sept nains : Prof, Joyeux, Dormeur, Atchoum, Grincheux, Timide et Simplet. Six figurines d'animaux Disney sont également présentes pour enrichir les scénarios de jeu.

Le cottage en briques regorge de détails authentiques tirés du film de 1937, avec des zones dédiées aux chambres, à la salle à manger, à la musique, et une cuisine équipée d'une brique lumineuse pour un effet magique, les batteries étant incluses. Le set comprend également un puits à souhaits et un cercueil de verre. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la belle princesse peut même être allongée pour reproduire l'une des scènes emblématiques du long métrage.

C'est de toute beauté

Avec ses dimensions de 20 cm de haut, 35 cm de large et 19 cm de profondeur, ce kit détaillé promet d'être un magnifique objet de collection. Il sera disponible au prix de 219,99 euros. Ce nouveau set LEGO Disney Blanche-Neige et les Sept Nains est une célébration de l'héritage de Disney, offrant une expérience de construction enrichissante et un voyage nostalgique dans l'un des contes les plus aimés de tous les temps. Et fort en affaires, LEGO sait également très bien qu'un film en prises de vues réelles est en préparation pour ce conte. Celui-ci était d'ailleurs prévu pour 2024 avant d'être repoussé à 2025 en raison de la grève des scénaristes.