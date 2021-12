Après dix ans d'un silence évidemment horrifique, Isaac Clarke reprendra du service dans le remake du premier épisode de Dead Space, qui conserve pour l'heure bien des mystères. en septembre dernier, les développeurs du studio Motive Philippe Ducharme et Roman Campos-Oriola prenait pourtant la parole face caméra pour dévoiler une version du jeu en pré-production, en la qualifiant de "très précoce". Pourtant, le chantier pourrait avoir débuté il y a plus d'un an.

Ça met une sacrée Clarke

Nos confrères de Wccftech ont en effet mené leur petite enquête, et découvert que la plupart des principaux architectes du retour de Dead Space avaient rejoint le studio Motive à l'été 2020, comme l'attestent leurs pages LinkedIn respectives. C'est en effet le cas du producteur Philippe Ducharme, qui faisait ses adieux à Ubisoft Montréal; de l'artiste spécialisé dans les effets spéciaux Maximilien Faubert, qui terminait le développement de Star Wars Squadrons; de l'artiste environnemental Xavier Perreault ou encore du lead programmeur Pierre-Vincent Bélisle, deux autres transfuges de la simulation de combats spatiaux.

Tout porte donc à croire que ce petit monde travaille donc sur le remake de Dead Space depuis l'été 2020, soit près d'un an et demi. Ce temps relativement court au regard d'un tel chantier aura pourtant permis à l'équipe de faire de nombreux choix, puisque l'on sait déjà que Dead Space conservera le level design de l'original, fera (bon) usage des disques SSD pour supprimer les temps de chargement, et empruntera même quelques unes de ses mécaniques à Dead Space 2. Ah, et qu'Isaac Clarke prendra même la parole, excusez du peu !

Mais que les joueurs pressés de retrouver l'univers Ce calendrier n'indique évidemment pas l'avancée réelle de ce remake, qui aura la lourde tâche de relancer une série disparue depuis... 2013, et ce fichu troisième épisode. Le remake de Dead Space est officiellement attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais ne possède pour l'heure aucune date de sortie.