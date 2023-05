Le troisième volet de la franchise horrifique Layers of Fear est très attendu et se laisse approcher à quelques semaines de sa sortie.

En 2016 est sorti Layers of Fear, un jeu d'horreur psychologique ayant rencontré un gros succès critique. D'abord paru sur PC, il a ensuite vu le jour sur consoles. La Bloober Team a malheureusement quelque peu entaché la réputation de sa jeune franchise dès 2019, avec une suite moins bien reçue par la critique et les joueurs. Mais un troisième jeu, qui doit débarquer d'ici peu, devrait relever le niveau. C'est en tout cas ce que l'on espère.

Layers of Fear se laisse approcher sur Steam

Il y a des studios qui, pour surfer sur la popularité d'un jeu, donne exactement le même nom à un autre titre après quelques années. On peut par exemple penser à Activision avec les Modern Warfare, rebootés en 2019. Capcom en a fait de même avec Resident Evil 2, 3 et 4, sans s'embarrasser d'un quelconque "Remake" dans le nom de ses jeux. Mais le cas qui nous intéresse aujourd'hui est celui de Layers of Fear. Et il est un peu particulier, puisqu'il ne reboote pas la franchise horrifique. En fait, il s'agit d'une édition "collection" regroupant l'intégralité des épisodes précédents accompagné d'un tout nouveau chapitre pour ne construire plus qu'une seule et unique histoire. Le tout, totalement retapé avec un moteur graphique flambant neuf et de grosses surprises.

Prévu pour le mois de juin, il réunit les deux premiers jeux ainsi que l'ensemble de leurs DLC, dont un chapitre totalement inédit, intitulé "The Final Note". Celui-ci devrait permettre d'avoir un nouveau regard sur l'ensemble de l'histoire des jeux. Et pour cause, le joueur incarnera la femme du peintre du premier jeu. Avec le DLC "Inheritance", c'est sa fille qui sera mise à l'honneur. Enfin, le nouveau chapitre inédit du phare vous fera incarner un personnage inconnu : l'auteure. Son histoire sera évidemment interconnectée avec les autres et révèlera le grand dessein qui se cache derrière toute la franchise.

Les joueurs PC peuvent se faire une idée plus précise de ce qui les attend dans Layers of Fear depuis le lundi 15 mai, puisqu'une démo jouable sur Steam a été mise en ligne par la Bloober Team. Elle sera disponible jusqu'au 23 mai, minuit.

L'horreur, plus belle que jamais

On ne sait pas exactement dans quelle mesure "l'horreur [sera] réimaginée", selon les termes des développeurs, mais on sait en revanche qu'il devrait s'agir d'un régal pour les yeux. Layers of Fear tournera en effet sous Unreal Engine 5. Il proposera donc des performances plus solides que par le passé et les précédent opus ont subi une importante refonte graphique. Avec la configuration requise, les joueurs PC pourront jouer en 4K 60 fps, avec ray-tracing activé. Sur consoles, il est probable que les développeurs laissent le choix entre cette possibilité du 4K 30 fps, ou bien du 60 images par secondes avec une résolution moindre. Il faudra attendre pour le découvrir, puisque la démo n'est disponible que sur PC. Quant au jeu complet, rendez-vous également sur l'Epic Games Store, PS5 et Xbox Series le 15 juin 2023.