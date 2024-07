Kingdom Hearts 4 semble encore lointain, mais comme à son habitude, Tetsuya Nomura a prévu de quoi occuper la communauté avec un jeu mobile qui va faire le lien avec le prochain épisode. KH Missing Link s’est surtout laissé approcher par les joueuses et joueurs japonais pour le moment, mettant les Européens sur la touche. Peut-être que le nouveau RPG mettant en scène Mickey et ses amis de Disney parviendra à combler ne serait-ce qu’un tout petit peu l’attente des plus impatients.

Un RPG Disney pour les fans de Kingdom Hearts ?

Mickey, Donald et sa bande dans un RPG ? Ça nous rappelle quelque chose, mais non, il ne s’agit pas d’un spin-off de Kingdom Hearts. GungHo Online Entertainment a annoncé ce 8 juillet 2024 un certain Disney Pixel RPG, dont le nom résume presque tout. Un titre mignon tout plein qui regroupera certains des personnages les plus emblématiques comme les plus récents. Aladdin, Stitch, Ariel, Baymax et plein d’autres prendront les armes pour éradiquer des « programmes malveillants qui envahissent leurs mondes ». Isolés auparavant, ces univers vont soudainement se connecter entre eux, provoquant des rencontres inattendues entre eux… Dit comme ça, ça rappelle Kingdom Hearts, mais ne vous emballez pas trop.

Quelques personnages de Disney Pixel RPG ©GungHo Online Entertainment

Disney Pixel RPG ne sera pas à mettre entre toutes les mains des amoureux de la licence. Jeu mobile destiné aux appareils iOS et Android, cette nouvelle proposition prendra en effet la forme d’un gatcha. Microtransactions, bannières de personnages et autres joyeusetés seront donc de la partie. Les développeurs ne sont en revanche pas risqués à dévoiler davantage d'informations sur son modèle économique. Outre plusieurs itérations pixélisées des personnages Disney, les joueurs pourront personnaliser leur petit avatar avec tout un tas de vêtements et cosmétiques.

L’excuse parfaite pour vendre des petits packs avec de la monnaie in-game. Ça ne pourrait être qu'une question de temps avant qu'ils n'ajoutent Sora, héros principal de Kingdom Hearts, en tant que personnage, non ? Côté gameplay, les informations sont là aussi maigres, GunHo s'étant contenté d'annoncer le jeu avec quelques images. On sait simplement qu’il s’agira d’un RPG en tour par tour, avec des commandes passives pour grinder sans trop d’efforts. Disney Pixel RPG sera disponible le 9 septembre prochain sur iOS et Android en Europe.





Premières images in-game du jeu © GungHo Online Entertainment

Source : Disney