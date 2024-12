Killzone Shadow Fall, qui est sorti en 2013 comme jeu de lancement de la PS4, est le dernier jeu de la franchise de Guerrilla Games. Après cela, le studio néerlandais a eu envie de faire quelque chose de totalement nouveau. « Mettre de côté Killzone, après avoir développé des jeux avec succès pendant près de dix ans, était évidemment un peu effrayant. Mais nous avions envie de faire quelque chose de nouveau, de différent de tout ce que nous avions fait auparavant » avait déclaré Jan-Bart van Beek, directeur du studio et directeur artistique.

Killzone s'engage pour la démocratie

Pour le moment, Guerrilla Games a fait mentir un insider sur la sortie d'un Killzone VR sur PSVR2 et la licence est au point mort depuis 11 ans. Lors d'un entretien avec le Washington Post en octobre, le directeur artistique Roy Postma n'avait pas de bonnes nouvelles pour les fans. « En tant qu’équipe, nous en avions terminé avec Killzone. Nous avions besoin de quelque chose de nouveau, un vrai rafraîchissement » a t-il dit. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut enterrer le FPS, mais pour l'instant, Horizon occupe toutes les pensées de Guerrilla Games et ça ne devrait pas changer d'ici les prochaines années.

Toutefois, le retour de Killzone a leaké, mais pas comme vous le pensez, alors gare à la déception... À défaut de se relancer avec un nouveau titre, la saga est sur le point de signer une autre collaboration après avoir été présente dans Astro Bot. Selon un dataming d'Iron_S1ghts, des Obligations de Guerre « Righteous Revenants » Killzone arrivent dans Helldivers 2. Bien que ce leak est vite était striké, ce qui prouve son authenticité, Internet n'oublie jamais.

Grâce à des images encore disponibles, on a un aperçu de certaines nouveautés prévues. Il faut ainsi s'attendre au moins à deux armures inédites Helgast qui portent les noms de « AC-1 DUTIFUL » et « AC-2 Obedient ». Les stats sont différentes, mais le bonus passif est identique « Fournit un bonus de résistance de 50% aux dégâts de feu, de gaz, d'acide et électrique ». À l'heure de publier cet article, le studio d'Helldivers 2 n'a pas officialisé la collaboration avec Killzone. Si vous vous battez encore chaque jour pour la démocratie, et la liberté, n'oubliez pas que la dernière mise à jour gratuite ajoute les Illuministes, entre autres choses.

