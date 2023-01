Connu pour ses vidéos spectaculaires de gymkhana, discipline extrême mélangeant la course d’obstacles complexe et acrobaties au volant de puissants bolides, le pilote Ken Block est décédé à l’âge de 55 ans dans un terrible accident de motoneige dans l’Utah.

Ken Block, légende du sport auto et du jeux vidéo

Vétéran du pilotage, Ken Block a participé sur le tard à de nombreuses compétitions de rallye dans lesquelles il n'a jamais vraiment performé, se plaçant bien souvent dans le top 10 sans jamais atteindre le podium. Il gagnera toutefois une grande popularité grâce à sa sympathie et surtout grâce à ses vidéos de gymkhana particulièrement impressionnantes qui lui ont permis de performer hors des circuits officiels.

Pilote accompli et amateur de sensations fortes, Ken Block a également participé à la création d'un grand nombre de jeux de course auto comme Forza horizon, Need for Speed ou encore Dirt. Ses performances ont non seulement servi à faire vendre les jeux grâce à de nombreux spots publicitaires impressionnants et autres exhibitions spéciales promotionnelles, mais elles ont également contribué à faire avancer le genre de la course auto arcade.

Ken Block, marié et père de trois enfants, était d’ailleurs souvent représenté dans les jeux auxquels il participait, notamment par le biais de ses voitures déblocables, de cosmétiques, ou de livrées portant ses couleurs. Il est notamment créateur et égérie de la marque Hoonigan et DC Shoes, souvent représentées dans la licence Need for Speed par exemple.

Une terrible nouvelle. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent.

Nouvelles dévastatrices. Ken Block était une légende dans le sport automobile et il nous manquera énormément. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à l'équipe de Hoonigans