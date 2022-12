Oubliez Suicide Squad : Kill the Justice League, un nouveau jeu mettant en scène les justiciers se dévoile en vidéo et se date par la même occasion. Ce sera plus accessible que le titre de Rocksteady.

Depuis les Game Awards 2022, on sait enfin la date de sortie de Suicide Squad : Kill the Justice League. Un lancement assez proche (ça aurait pu être pire) qui sera précédé d'un autre jeu avec Batman, Superman et Wonder Woman.

DC Justice League : Chaos cosmique, un jeu pour toute la famille

L'éditeur de jeux familiaux Outright Games s'attaque aux super-héros avec DC Justice League : Chaos cosmique. Un jeu d'action-aventure en monde ouvert pour tous les âges. Un jeu familial avec des versions chibi de Batman, Superman et Wonder Woman. Les trois justiciers devront s'unir pour contrer Mr Mxyzptlk qui a invoqué Starro le conquérant.

Conçu pour toute la famille, le jeu vous invite à incarner Batman, Superman ou Wonder Woman pour affronter le chaotique Mr Mxyzptlk. Capable de manipuler l’espace-temps et doté d’un sens de l’humour bien particulier, le terrible lutin de la 5e dimension compte parmi les plus puissants super-vilains de l’univers DC. Cette fois, Mr Mxyzptlk a invoqué Starro le conquérant pour occuper la Justice League pendant qu’il s’auto-investit maire de Happy Harbor. Depuis sa première apparition dans le n° 28 de The Brave and the Bold en 1960, Starro le conquérant est de retour pour semer la terreur dans la ville en prenant possession de l’esprit de ses habitants.

Si seuls trois membres de la Justice League sont jouables, d'autres feront de la figuration à l'image de Green Lantern, Flash et Aquaman. Le titre développé par le studio de DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace comprendra un mode co-op à deux joueurs en local.

DC Justice League : Chaos cosmique sera disponible le 10 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam).