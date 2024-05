La saga Jurassic World divise mais parvient à étendre son univers sans trop d'encombre. D'ici l'été 2025, il est prévu qu'un nouveau film, avec potentiellement Scarlett Johansson et Jonathan Bailey au casting, prenne d'assaut les salles de cinéma du monde entier. Par ailleurs, la prochaine série Netflix « La Théorie du Chaos » sera disponible le 24 mai 2024 sur la plateforme. Cette marque, dérivée de la mythique licence Jurassic Park, va aussi continuer de s'exporter dans le monde du jeu vidéo.

Un nouveau jeu Jurassic World débarque sur consoles et PC

Dans le monde du jeu vidéo, Frontiers Developments serait un peu le John Hammond de Jurassic Park. Un éditeur / développeur qui dépense sans compter pour faire vivre la franchise. Après les softs de gestion Jurassic World Evolution 1 & 2, la société confirme son intention de publier un troisième jeu entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026. Une fenêtre assez large qui ne permettra peut-être pas au titre d'être disponible au même moment que le futur long-métrage - qui sera diffusé à partir du 2 juillet 2025. Il va donc falloir prendre son mal en patience, d'autant que Frontiers n'a pas intérêt à aller plus vite que la musique.

Dans son communiqué de presse, l'entreprise explique que Jurassic World Evolution et sa suite figurent respectivement à la première et la deuxième de leurs jeux les plus rentables. Le premier épisode est même le titre Frontiers à s'être le mieux vendu depuis sa sortie. « Nous sommes ravis d'annoncer que nous développons Jurassic World Evolution 3 afin d'étendre notre relation avec Universal Products & Experiences pour notre licence de jeux la plus vendue. Notre franchise de jeux Jurassic World a mis en lumière une grande expertise créative et technique dans les jeux CMS (gestion) et la force de notre stratégie à plusieurs niveaux dans ce domaine » déclare Jonny Watts, le directeur général de Frontiers. Jurassic World Evolution 3 sera disponible à n'en pas douter sur consoles et PC.