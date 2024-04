Jonathan Bailey, célèbre pour son rôle dans la série à succès Bridgerton, pourrait bientôt troquer les salons de thé contre une escapade avec des dinosaures. Selon les informations rapportées par Deadline, l'acteur est en discussions préliminaires pour rejoindre le casting de Jurassic Park/World 4. Sous la direction de Gareth Edwards, connu pour son travail sur Rogue One.

Un acteur de plus au casting ?

Bien que les noms de Scarlett Johansson et Bailey ne soient pas encore confirmés officiellement, leur potentiel ajout au casting suscite déjà beaucoup d'intérêt. Des rumeurs circulent également sur l'implication possible de Dev Patel. Connu pour Monkey Man, et de Colman Domingo de The Color Purple, bien que ces informations restent à confirmer.

Jurassic World 4 promet d'apporter un nouveau souffle à la franchise avec un casting entièrement renouvelé. Se détachant des trois premiers films Jurassic Park et des trois précédents Jurassic World, dont le dernier était Jurassic World: Dominion. Ce nouvel épisode semble vouloir réinventer l'univers des dinosaures avec une approche fraîche et innovante. Un reboot complet ? On ne sait pas encore et c'est ce qui dérange les fans.

Un projet très secret

Les détails précis de l'intrigue de Jurassic World 4 restent secrets. Mais avec les créateurs originaux de Jurassic Park impliqués et un casting prometteur en négociation, l'excitation autour de ce projet est palpable. Le film est prévu pour une sortie en salle le 2 juillet 2025. Promettant ainsi de d'attirer potentiellement une nouvelle génération de fans ainsi que les fidèles de la première heure.