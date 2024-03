La saga Jurassic Park restera à jamais iconique grâce au chef d'oeuvre de Steven Spielberg. Peu importe les films ratés après cela, tout le monde a encore en tête les innombrables scènes magiques du long-métrage, dont l'évasion du T-Rex. Et depuis des années, les joueuses et joueurs se prêtent à rêver d'un nouveau jeu vidéo qui serait aussi ambitieux que ce chef d'oeuvre. Puis, lors des Game Awards 2023, un titre a été annoncé par surprise. Est-il encore en développement ?

Jurassic Park Survival annulé ou encore en vie ?

Il y a encore quelques semaines, l'avenir de Jurassic Park Survival aurait pu être remis en cause. La raison à cela est que le jeu est développé par Saber Interactive, qui appartenait à l'ogre Embracer Group encore tout récemment. Une société qui a multiplié les rachats de studios en un temps record, puis les fermetures et les licenciements. Pour éviter d'être la prochaine cible, Saber Interactive a négocié son indépendance. Et l'excellente nouvelle, c'est que l'entreprise conserve ses jeux en développement, dont Jurassic Park Survival. Le jeu que tout le monde attend est donc sauvé de l'annulation. Ouf !

J'ai reçu beaucoup de questions concernant l'état de certains de nos projets annoncés, maintenant que Saber a pris son indépendance vis-à-vis d'Embracer. Je suis heureux de vous confirmer que nous travaillons toujours sur un certain nombre de ces titres. Cela inclut Warhammer 40,000 : Space Marine 2, John Carpenter's Toxic Commando, et Jurassic Park Survival. Nous sommes très enthousiastes à leur égard et nous avons hâte de partager plus d'informations avec tout le monde prochainement. Tim Willits de Saber Interactive via X.

Un Alien Isolation mais avec des dinosaures

L'annonce de Jurassic Park Survival fut l'une des plus belles annonces de ces Game Awards 2023. Avec son premier trailer, le jeu a nécessairement ravivé des souvenirs puisqu'il reproduit différentes scènes du film de Spielberg. Les face-à-face avec le T-Rex ou le dilophosaure, ou encore la séquence dans la cuisine ont été retranscrits. Vers la fin, on aperçoit même des phases de gameplay qui dévoile une vue subjective. Et pour le moment, il y a de quoi être très émoustillé par le projet étant donné qu'on se dirige vers un Alien Isolation selon le journaliste Jeff Grubb, mais avec des dinos.

De ce fait, Jurassic Park Survival devrait ranger les gros flingues au placard pour une expérience davantage portée sur la furtivité et l'esquive des différentes créatures. En fouillant le site officiel, on peut d'ailleurs trouver une phrase qui vient confirmer ses dire. « Déjouer, échapper et interagir avec les dinosaures emblématiques du film en faisant preuve d’ingéniosité par la distraction et la furtivité ». Jurassic Park Survival n'a pas encore de date de sortie, mais ce sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC.