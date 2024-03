On le sait, un nouveau film Jurassic Park est en préparation. Si nous ne connaissons encore rien du scénario, nous savons au moins que le casting d'origine ne sera pas présent. D'une manière ou d'une autre, ce nouveau long métrage devrait faire table rase du passé. Mais sous quelle forme ? Reboot ? Suite avec d'autres personnages ? Tout est possible. Dans tous les cas, une bonne nouvelle vient de tomber, même si cela reste encore au stade de grosse rumeur.

Jurassic Park donne une info de taille

Le monde du cinéma est en effervescence face à la nouvelle qui circule : Scarlett Johansson pourrait bien tenir le premier rôle dans le très attendu Jurassic World 2025, sous la direction de Gareth Edwards. C'est Jeff Sneider, un initié de l'industrie, qui a révélé l'information sur la plateforme TheInsneider. Il semblerait que l'actrice, connue pour son rôle dans Black Widow, ait déjà rencontré le réalisateur Gareth Edwards ainsi que le producteur Frank Marshall. Bien que rien n'ait été confirmé quant à son acceptation du rôle, les indications suggèrent que son emploi du temps serait compatible avec le tournage prévu cet été.

Le voile reste levé sur de nombreux détails du scénario de Jurassic Park/World 2025. Cependant, quelques informations clés ont filtré : Gareth Edwards, connu pour son travail sur Rogue One: A Star Wars Story, sera aux commandes du film. Le scénario sera signé par David Koepp, qui a déjà prêté sa plume aux célèbres Jurassic Park et The Lost World: Jurassic Park. Du côté de la production, Frank Marshall et Patrick Crowley, familiers de l'univers Jurassic, reprendront du service, et Steven Spielberg lui-même y contribuera en tant que producteur exécutif.

Gareth Edwards, qui avait envisagé de faire une pause dans sa carrière cinématographique après The Creator avec John David Washington, a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau projet. Dans une interview accordée à Collider en février 2024, il a partagé sa passion pour l'univers de Jurassic Park et son excitation à l'idée de collaborer avec des figures emblématiques telles que Frank Marshall, Universal et David Koepp.

Avec un réalisateur passionné et une équipe de production de légende, le prochain chapitre de la saga Jurassic World promet d'être un événement majeur pour la saga.