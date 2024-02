Que va-t-il se passer dans le chapitre 250 de Jujutsu Kaisen ? Les premières images et leaks sont tombés. Évidemment on vous conseille de ne pas lire les lignes qui suivent si vous voulez garder la surprise jusqu'à la sortie officielle des prochaines pages.

Dans le chapitre 249 de Jujutsu Kaisen, alors que l’attaque de Kenjaku était un succès, il se fait finalement décapiter par Yuta et son katana. Mais la victoire ne fut que de courte durée : sans sa tête, plus rien ne retenait les esprits emprisonnés dans le corps de l’antagoniste. Rika s’est empressée d’endiguer la menace, laissant Yuta et Yuji face à Sukuna. Dans les dernières pages, on aperçoit Yuta utiliser son expansion de territoire…

Yuta et Rika dans le film Jujutsu Kaisen 0

Premiers leaks pour le chapitre 250 de Jujutsu Kaisen

Nous avons enfin accès aux détails de ce chapitre 250 qui promet d’être un combat maudit acharné entre Yuta et Sukuna. Sur la première page, on voit Yuta utiliser sa fameuse expansion de territoire. Il y est expliqué qu'à l'intérieur de son territoire, des tonnes de katana sont disséminées et contiennent chacun une technique maudite qu’il peut utiliser sans la connaître à l’avance. Yuta à ses chances grâce à cela, d’autant plus que Sukuna se rend compte qu’il est affaibli après son affrontement contre Gojo (chapitre 223 à 236 de Jujutsu Kaisen). Alors que le combat fait rage, Yuta semble tout de même en difficulté : il frappe avec son katana, mais son attaque est complètement absorbée par le démon.

Heureusement, il n’est pas tout seul, Rika a projeté Yuji sur l’ennemi et ce dernier le frappe de plein fouet. À ce moment, Sukuna se rend compte qu’à chaque coup qu’il reçoit de Yuji, son énergie occulte faiblit et surtout, son contrôle sur Megumi est ébranlé. L’antagoniste n’a même pas le temps de finir de réaliser que Yuta utilise la technique occulte d’Inumaki contenu dans un katana pour paralyser Sukuna. Yuji et Yuta, en parfaite coordination, profitent de l’opportunité pour lui infliger à nouveau des dégâts alors que Rika a fait de même.

À quoi s’attendre pour le chapitre 251 ?

Le combat prend une autre tournure grâce au territoire de Yuta. Bien que ce dernier puisse poursuivre le combat seulement car Sukuna est affaibli, celui-ci réalise que Yuta copie un nombre important de techniques et commence à s’inquiéter de voir arriver les attaques de Gojo. En attendant, Yuta utilise la capacité de Charle à voir le futur pour prévoir les coups de Sukuna. Mais ce n’est rien à côté de la dernière action du chapitre 250 de Jujutsu Kaisen : Yuta copie l’une des techniques de Sukuna contre lui. L’attaque Cleave réussit à amocher l’ennemi, son visage se voit lacéré.

Sukana a pris des coups, il est affaibli, mais est loin d’être vaincu. Cependant, le potentiel des copies de Yuta semble vraiment impressionnant. Dans le chapitre 251 du manga Jujutsu Kaisen, il pourrait très bien utiliser des techniques appartenant à Gojo ou même d’autres techniques bien plus puissantes de Sukuna. Néanmoins, on rappelle que les katanas dans son territoire sont disposés aléatoirement et qu’il ne choisit pas vraiment celles qu’il utilise. Qui plus est, chaque technique n’est disponible qu’une seule fois. Cependant, ces pouvoirs couplés aux coups de Yuji qui restreignent l’emprise de Sukuna sur Megumi, pourraient vraiment voir le démon être vaincu.