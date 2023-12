C'est un peu inattendu, mais le très célèbre et apprécié manga Jujutsu Kaisen vient d'annoncer une mauvaise nouvelle pour ses nombreux fans. On vous prévient, c'est assez triste.

Jujutsu Kaisen, créé par Gege Akutami, a connu un succès fulgurant depuis son lancement en 2018. Avec sa narration captivante et des personnages profonds, ce manga a rapidement capté l'attention mondiale. L'adaptation en anime par le studio MAPPA a amplifié sa popularité, contribuant à des ventes dépassant les 90 millions de copies. Récompensé et acclamé, Jujutsu Kaisen est devenu un phénomène culturel, marquant profondément le monde de l'animation japonaise. Pour autant, il va falloir se faire une raison.

Jujutsu Kaisen, une mauvaise nouvelle

Gege Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen, a fait une annonce inattendue lors du dernier Jump Festa (un événement annuel au Japon, organisé par la maison d'édition Shueisha) : le manga très apprécié devrait probablement se terminer en 2024. Cette nouvelle a été accueillie avec une certaine tristesse par les fans, malgré l'attente des chapitres restants.

Lors du Jump Festa 2024, Yuma Uchida, la voix de Megumi Fushiguro, a lu un message d'Akutami suggérant que cette année pourrait être la dernière apparition de Jujutsu Kaisen à cet événement. Cette déclaration suggère une fin imminente du manga, probablement d'ici novembre de l'année prochaine.

Actuellement, "Jujutsu Kaisen" est en plein dans sa phase finale, avec les grands combats finaux en cours. Bien qu'il reste quelques fils narratifs à résoudre, l'histoire avance vers sa conclusion. Akutami avait auparavant espéré terminer le manga en 2023, mais cela n'a pas encore eu lieu. Le Jump Festa a également été l'occasion de plusieurs annonces importantes, comme le retour de l'anime Chainsaw Man sous forme de film, et la nouvelle adaptation de One Piece par Netflix.

C'est quoi ce manga ?

L'histoire se centre sur Yuji Itadori, un lycéen doté d'une force physique exceptionnelle. La vie d'Itadori bascule lorsqu'il rencontre Megumi Fushiguro. Un sorcier jujutsu, et qu'il ingère un doigt maudit appartenant à Ryomen Sukuna, un puissant fléau (une entité maléfique). Cette action transforme Itadori en un réceptacle pour Sukuna, le mettant au centre d'un conflit surnaturel impliquant sorciers et fléaux.

Le récit principal de Jujutsu Kaisen se déroule autour de l'Institut Jujutsu de Tokyo. Une école spécialisée dans la formation de sorciers jujutsu pour combattre ces entités maléfiques. Yuji Itadori, sous la tutelle de Satoru Gojo, un sorcier extrêmement puissant, et aux côtés de ses camarades Fushiguro et Nobara Kugisaki, apprend à maîtriser ses pouvoirs et à combattre les fléaux.