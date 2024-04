Baldur's Gate 3 a sans conteste mis la barre très haut dans le domaine des jeux vidéo tirés de Donjons & Dragons. Wizards of the Coast, les détenteurs de la licence, ne se démontent pas pour autant et ont d'autres adaptations vidéoludiques dans les cartons. Celles-ci pourraient d'ailleurs faire l'objet de gros changements à l'avenir.

Le dur fardeau de succéder à Baldur's Gate 3

Les fans de C-RPG et de Donjons & Dragons ont été superbement gâtés par Baldur's Gate 3. Malheureusement, il n'y aura ni DLC ni suite à ce chef d'œuvre de Larian Studios. Il sera de plus difficile pour n'importe quel jeu tiré de Donjons & Dragons de lui arriver à la cheville. Pour autant, Wizards of the Coast a de nombreux plans pour mettre à profit sa licence phare dans le petit monde des jeux vidéo. De nombreuses productions sont actuellement en chantier à cette fin.

Nous avons par exemple un jeu en coopération développé par Starbreeze (PayDay), attendu en 2026. Celui-ci aura lieu à Eauprofonde, ville de résidence de Gayle dans Baldur's Gate 3. Nous avons aussi un jeu en VR par Resolution Games (Demeo). Enfin, Invoke Studios, derrière le (vraiment) pas très bon Dark Alliance de 2021 travaillerait sur un jeu sous l'Unreal Engine 5 depuis 2022. Il s'agirait à l'heure actuelle du jeu D&D le plus avancé et au plus gros potentiel à ce jour. Selon une offre d'emploi postée récemment à son sujet, ce titre pourrait intégrer des éléments de Joueurs contre Joueurs. Une telle chose avait rarement été tentée pour une adaptation vidéoludique du jeu de rôle iconique. Il se pourrait que l'œuvre d'Invoke Studios présente un multijoueur asymétrique, avec un Maître de Jeu essayant de stopper ses joueurs. Voilà en tout cas une idée assez originale et adaptée à D&D.

La licence Donjons & Dragons souffle cette année ses 50 bougies. © Wizards of the Coast

D'autres gros changements à venir pour Donjons & Dragons ?

Outre cette tentative d'intégrer du JcJ dans un jeu Donjons & Dragons, d'autres changements pour en diversifier les adaptations vidéoludiques seraient prévues. Nous aurons par exemple droit à des jeux se passant en-dehors de Faêrun et des Royaumes Oubliés. Pour rappel, il s'agit du monde le plus connu et populaire dans le lore du jeu de rôle. C'est d'ailleurs là-bas que se déroulent en majeure partie les événements de Baldur's Gate 3.

Comme pour essayer de s'en détacher, les prochains jeux pourraient exploiter d'autres mondes connus de D&D. Parmi ceux-ci, nous avons Greyhawk, Mystara, Ravenloft ou encore Spelljammer. Interviewé lors de la GDC 2024 par GameSpot, Dan Ayoub, directeur du développement des produits numériques chez Wizards of the Coast (anciennement chez Microsoft), avait d'intéressantes choses à dire aux joueurs fans de D&D. « Nous avons de grands plans pour des jeux D&D, tout en laissant aux studios leur liberté créative. Vous allez donc voir arriver de nombreux genres d'expériences D&D ». On ne peut toutefois s'empêcher de penser que toutes ces expériences à venir devront vivre dans l'ombre du titan en la matière qu'est Baldur's Gate 3.