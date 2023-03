Vous vous rappelez, quand nos jeux étaient disponibles à la vente complets et sans bugs ? D'accord, on exagère, des jeux de ce type existent toujours aujourd'hui. Il n'empêche que le phénomène s'est rarifié. À l'inverse, les jeux-services ont le vent en poupe. Rarement gratuits, souvent payants, ils se veulent addictifs. Régulièrement mis à jour, ils proposent du nouveau contenu que les joueurs veulent absolument avoir. Seulement, l'obtention de nouveaux skins, équipements, etc repose souvent sur la chance. Il faut donc jouer beaucoup et croiser les doigts, ou passer à la caisse. À tel point que certains titres deviennent presque des jeux d'argent. Un constat qui agace le Gouvernement Australien, qui compte bien réagir.

Protéger les jeunes vis-à-vis des jeux d'argent

L'Australie est l'un des pays dans lequel les jeux d'argent sont les plus répandus. De la Melbourne Cup, une célèbre courses hippique, aux machines à sous, la tentation est partout. Plus de 80% des adultes se prêteraient au jeu dans le pays. Un problème d'autant plus grand qu'il touche aussi de nombreux jeunes. En dehors des jeux d'argents réels, ceux-ci peuvent également développer une addiction à travers les jeux vidéo. Ceux-ci sont en effet nombreux à proposer des mécaniques similaires. On ne compte plus les jeux qui vous proposent de payer contre des "cadeaux", souvent aléatoires. Overwatch ou FIFA (avec son mode FUT), pour ne citer qu'eux, reposent en grande partie sur ce principe.

Le Gouvernement Fédéral australien a donc décidé d'agir. La Ministre des Communications, Michelle Rowland, demande ainsi que soit signée une loi. Celle-ci interdirait purement et simplement la vente de certains jeux aux moins de 18 ans. Seulement, la mesure se veut extrêmement stricte. Elle concernerait en effet "tous les jeux vidéo qui contiennent des jeux d'argent simulés". Si ces termes restent à être clairement définis, ils semblent indiquer que même les jeux ne proposant que de miser de l'argent fictif, in-game, pourraient être concernés. Ce sont les développeurs de jeux mobiles qui vont être contents.

Des lootboxes à acheter sur Overwatch

Le retour de la polémique des lootboxes

Vous vous rappelez probablement de l'énorme polémique autour des lootboxes, il y a quelques années ? EA s'était retrouvé dans le collimateur des joueurs - et surtout de plusieurs gouvernement - à cause de Star Wars Battlefront 2. L'affaire avait pris une énorme ampleur, le jeu ayant été interdit à la vente en Belgique. D'autres ont suivi, Overwatch en tête. De son côté, le Gouvernement australien sépare les jeux d'argent des lootboxes. Mais il compte bien limiter l'impact de ces dernières quand même. Le projet de loi évoqué plus haut viserait en effet également à classer "M" (Mature) les jeux qui en contiennent. Les mineurs âgés de moins de 15 ans se verraient donc déconseillé - mais pas interdire - de les acheter.