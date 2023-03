Le Japon a beau avoir presque deux fois plus d'habitants que la France, son taux de natalité est lui quasiment identique. Un déclin qui s'est confirmé avec les statistiques de 2022 où l'on apprend la naissance d'un peu moins de 800 000 bébés - contre un peu plus de 720 000 chez nous. Des aides ou autres initiatives pourraient-elles inverser cette chute incessante ? Non, mais ce jeu vidéo, oui.

Bayonetta Origins à la rescousse de la natalité au Japon

Mais bien sûr, comment ne pas avoir pensé ! Selon le célèbre développeur Hideki Kamiya (Resident Evil 2, Okami...), si les joueurs de l'archipel se mettent à Bayonetta Origins, cela boostera les natalités au Japon voire plus. Sur Twitter, l'homme qui bloque plus vite que son ombre a détaillé sa pensée plutôt unique, et il y a même tout un schéma.

D'après lui donc, lancer le jeu donnerait envie d'avoir un enfant, ce qui conduirait à un boom « sans précédent » des mariages. Et voilà, le problème de natalité serait réglé. Une solution ultime qui, par ricochet, aurait la capacité de rendre tout le monde heureux. Le pouvoir de la sorcière de Bayonetta Origins plus fort que le pouvoir de l'amour. Qui l'eut crû !

Jouez à Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demons => vouloir un enfant comme Cereza => boom des mariages sans précédent => problème de natalité résolu => tout le monde est heureux. Via Twitter.

Même si c'est une évidence, il faut bien entendu prendre la déclaration avec tout le second degré dont est capable, parfois, Kamiya-san.

Un épisode original

Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est un préquel aux antipodes de la franchise principale, Bayonetta 3 y compris. Dans cet épisode à la superbe direction artistique, on contrôle la sorcière Cereza avec le Joy-Con gauche de la Nintendo Switch afin de lancer des sorts, et avec le droit, on dirige Chouchou. Un démon qui s'est emparé de la peluche de Bayo.

Il était une fois... une apprentie sorcière nommée Cereza, qui rêvait de devenir forte et pleine de confiance en elle. Avant de devenir celle que l'on connaît sous le nom de « Bayonetta », notre protagoniste était une apprentie sorcière d'une nature réservée. Saura-t-elle trouver la force de surmonter tous les dangers qui l'attendent ? Aidez l'apprentie sorcière Cereza et son démon Chouchou à explorer une forêt féérique dans Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

Au-delà d'explorer une forêt labyrinthique, Cereza pourra se reposer sur Chouchou et ses multiples formes. Il peut se transformer après avoir détruit et assimilé des noyaux élémentaires (de feu, d'eau...). Des noyaux élémentaires qui cacheront des compétences inédites pour Chouchou. Bref, tout un programme qui, comme dit plus haut, est supposé relancer la natalité au Japon. Vivement les statistiques de 2023.