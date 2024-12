Après Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out, Hazelight Studios a mis tout le monde avec It Takes Two. Un grand jeu en co-op, frais et qui a été capable de se renouveler durant toute l'aventure, avec une cohérence impressionnante. En résumé, c'est une pépite à ne manquer sous aucun prétexte. Si jamais, on vous rappelle qu'il fait partie des jeux mis à disposition dans le PS Plus Essential de décembre 2024.

Après It Takes Two, découvrez Split Fiction d'Hazelight Studios

Hazelight Studios a explosé en popularité avec le succès monstre d'It Takes Two. Ce périple, qui nous plonge dans le quotidien d'un couple sur le déclin, s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Mais l'excentrique Josef Fares, le directeur du studio, n'est pas étranger au buzz autour du jeu. Si vous suivez les Game Awards, vous avez peut-être en tête son intervention lors de l'édition 2017 où il a crié « Fuck the Oscars » et mimer le geste qui va avec. En octobre, il a commencé à teaser son nouveau jeu avec des noms ou termes telles que « Mio », « Zoe » ou « Co-op ».

Un titre jouable en co-op avec deux personnages comme It Takes Two, Brothers A Tale of Two Sons et A Way Out ? Oui. Dans une vidéo publiée en amont des Game Awards 2024, Josef Fares s'était mis en scène dans une vidéo où l'on voyait deux jeunes femmes en tenues de performance capture, et qui devaient jouer respectivement Mio et Zoe. Pour la petite histoire, ce sont les prénoms des deux filles du directeur.

Ce nouveau jeu du studio d'It Takes Two, qui avait leaké avant l'heure, s'appelle bien Split Fiction et est prévu sur PS5, Xbox Series et PC dès le 6 mars 2025. Comme pour les précédents jeux d'Hazelight, il s'agit encore d'une expérience à partager où chacun incarne Mio ou Zoe au choix. On va se retrouver projeter dans deux univers différents de fantasy et de science-fiction, avec des mécaniques inédites à chaque fois, en lien avec l'histoire et le métier des deux héroïnes. Ça a l'air encore inventif et canon.

Source : The Game Awards 2024.